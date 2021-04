La noche del jueves 29 de abril, 'Supervivientes 2021' alcanzó su cuarta gala en Telecinco, donde Jorge Javier Vázquez tuvo la oportunidad de charlar con los Desterrados, Antonio Canales y Lola Mencía. Dado que el primero había manifestado que tenía todos los calzoncillos rotos, el programa le entregó un pack nuevo, lo que desencadenó que el concursante se desnudara ante las cámaras, en pleno directo.

Antonio Canales, desnudo en la Gala 4 de 'Supervivientes 2021'Mediaset

"El martes en 'Tierra de nadie', lanzamos una encuesta que tiene que ver contigo y con tus calzoncillos", anunció Jorge Javier Vázquez, después de ver cómo ha ido la convivencia entre los dos concursantes en los últimos días. Canales había manifestado el mal estado de sus calzoncillos e incluso enseñó los agujeros que tenían a causa de su estancia en la isla, algo por lo que el programa había lanzado dicha encuesta, que acabó con un resultado positivo. "Me hacen mucha falta. Ya no tengo calzoncillos", confesaba Antonio.

"En vista de lo roídos que están, preguntamos a la gente si te enviábamos un juego de calzoncillos nuevos. Y su respuesta fue que sí", anunció entonces el presentador, para alegría del superviviente, que lo celebró con su compañera. "Qué regalazo", celebró Canales, echando un vistazo a las nuevas prendas, mientras que Lola reconocía que, a causa del mal estado de su ropa interior, "va siempre en plan comando". "¿Quieres probarte alguno? Pero tienes que darte la vuelta, para que solo te veamos el culo", animó entonces Jorge Javier a Canales, que no dudó en aceptar la propuesta del presentador.

"No me importa en absoluto"

"Me vais a ver el culito blanco, pero no me importa en absoluto", declaraba el concursante, antes de darse la vuelta y quedarse desnudo de la cintura para abajo. A ese surrealista momento se sumó el hecho de que, mientras Antonio trataba de ponerse los nuevos calzoncillos, se le acabaron viendo los testículos, lo que despertó las risas tanto de su compañera Lola como de Jorge Javier. "Por favor, Lara, te has perdido la hucha de Antonio", declaraba el catalán, después de despedirse de los Desterrados para conectar con la presentadora. "Yo me lo he perdido, pero por como han reaccionado aquí mis compañeros, es como si lo hubiera vivido", confesaba Álvarez, tras lo cual Vázquez declaró que "le hemos visto la hucha y los huevos", despertando la risa de la presentadora. "Más bonitos, más peluditos...", bromeaba Jorge Javier, sin tapujos. "Asalvajados, como toca en 'Supervivientes'", añadía Lara, sin parar de reír.