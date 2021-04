La noche del martes 27 de abril, 'Supervivientes: Tierra de nadie' alcanzó su tercera entrega de la mano de Carlos Sobera, en la que se mostraron nuevas imágenes de la convivencia de los concursantes de 'Supervivientes 2021'. Entre ellas, los espectadores pudieron ver una discusión entre Marta López, Melyssa Pinto y Tom Brusse, la cual acabó centrándose en las dos primeras ante los reproches que la colaboradora de 'Sálvame' lanzó contra la catalana, a pesar de la supuesta buena relación que habrían mantenido incluso fuera del concurso.

Marta discute con Melyssa en 'Supervivientes 2021'

La disputa entre los concursantes arrancó cuando el pirata Morgan decidió premiar al grupo de su isla con una visita a su cofre. Para ello, Melyssa, como líder, debía escoger a dos personas: la que más y la que menos confianza le inspiraban. En el caso de la primera, Pinto designó a Gianmarco Onestini, mientras que la catalana designó a Brusse como la persona que más desconfianza le despertaba en el emplazamiento. Una decisión que no gustó nada a Tom, por lo que Melyssa no dudó en aclararle su decisión. "Te he oído hablar con Marta y decíais que si mis seguidores ven que estoy contigo te van a seguir ¿Quieres ser mi amigo de verdad o par que mis seguidores te apoyen?", planteaba la catalana, ante lo que Brusse aseguraba que "todo lo que hice, lo hice con el corazón".

"No sé si lo haces con la atención de otra cosa", insistió Pinto, quien añadió que "tanto a ti como a Marta, os veo estratégicos". "Jamás en mi vida he traicionado a nadie", se defendía Tom, dejando a Melyssa perpleja. "¿Justo me lo dices a mí, que sí me traicionaste?", replicó la concursante, ante lo que el marroquí explicó que, cuando se produjo su ruptura en 'La isla de las tentaciones', "ya no había nada" entre ellos. "Yo lo que pienso es que la tele te cambia", añadía Melyssa, al defender su postura en una conversación sobre la que Tom pudo hablar con Marta y Olga Moreno. "Estoy dolido. Me ha sorprendido, porque todo lo hice con el corazón", confesaba Brusse, quien comentó, con sarcasmo, "como si yo la necesitara para estar aquí". "¿Cómo aguantas tanto?", planteaba Marta, tras lo cual declaraba, con actitud indiferente, que Melyssa "me da igual".

"Lo haces todo fenomenal, vas a ganar"

Marta se encara con Melyssa en 'Supervivientes 2021'

Marta no tardó en compartir sus impresiones con el resto de sus compañeros, después de que Pinto buscara apoyo en Gianmarco. "Le estoy diciendo a Melyssa lo que me parece mal de ella", expuso López, al lado de la catalana, a quien acusó de que "se piensa que todos estamos contra ella". "Me han dicho que todos habláis a mis espaldas", aclaró la aludida, algo que le habría llegado por parte de Tom, momento en el que Marta quiso aclarar lo que había criticado de ella. "He dicho que me has parecido muy desagradecida al decirnos que no has necesitado la ayuda de nadie para entrar aquí", desveló la zamorana. "Para entrar aquí, seguro que no", replicó Melyssa, seria y tranquila, para después matizar que "en ningún momento pienso que no me habéis ayudado".

Pinto reprochó entonces a Marta que sembrara dudas sobre la posibilidad de que surgiera algo entre ella y Gianmarco, a sabiendas de que ella tenía novio. "Expandiendo dudas estás tú, que dices que no quieres dormir con Tom y te pasas el día durmiendo con él. Aclárate tú", lanzó Marta, iniciando así una discusión acelerada. "Eres intocable", protestaba la zamorana, mientras Melyssa aseguraba que "a partir de ahora, no me voy a callar ni una". "No te has callado nunca. ¡Ya está bien de victimizarse, joder, que estoy hablando tranquilamente contigo!", estalló López, que comenzó a gritar alabanzas hacia su compañera, con sarcasmo. "¡Eres perfecta, eres preciosa, lo haces todo fenomenal, vas a ganar!", lanzó la concursante, con reverencias. "Esto sobra", criticó Melyssa, antes de poner fin a la tensa disputa, que despertó múltiples críticas en plató por la actitud de Marta.