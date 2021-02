Omar Montes lleva a 'La resistencia' una muñeca robada en Cantora: "Es como llevarse el albornoz de un hotel"

El pasado jueves 4 de febrero Omar Montes visitó 'La resistencia' y su paso se ha convertido en una de las "mejores entrevistas" de la historia del programa para los seguidores. En su conversación con David Broncano, hizo un balance de cómo fue su vida en Cantora, de su pasado como boxeador, de cómo se siente al ser el artista español más escuchado en 2020, e incluso se mojó con las dos preguntas típicas del programa: el dinero y las relaciones sexuales.

Omar Montes junto la muñeca robada de Cantora

Bajo la atenta mirada atónita de Broncano, Omar Montes decidió traerle un regalo especial: una muñeca robada de Cantora. "La primera vez que fui, vi tantos lujos que un chico de barrio como yo no estaba acostumbrado", confesó el cantante. Entonces comparó su estancia en la casa del clan Pantoja, con un hotel: "¿Tu no te has llevado nunca un albornoz? Pues no me prejuzgues que tu no sabes mis circunstancias". Además, aprovechó para recalcar la buena relación que mantiene con la familia, en especial, con Isabel Pantoja. "Su hija y yo fuimos novios durante un año, pero yo me llevaba mejor con la madre".

Continuando con el repaso por su vida, el presentador del formato sacó a la luz un pasado no tan reconocido de Omar: su carrera como boxeador. "Hice unas ochenta y pico peleas en amateur, y dos en profesional, pero gané las dos por K.O" relató. Esos dos combates realizados de manera profesional, los hizo en la categoría de peso wélter (69 Kg), "el peso erótico".

Broncano finalizó la entrevista con las dos típicas preguntas: cuánto dinero tienes y cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes. A la primera pregunta, respondió que tenía "menos que Messi y más que Jesé", a lo que el presentador le advirtió que Jesé ganó 5 millones de euros en el PSG, a lo que Montes le dijo que "Jesé tiene más hijos, nada más". Por las relaciones sexuales, afirmó que no le preocupaba, y que "más que follar por las noches, cuando estoy aburrido, me pongo un audiolibro".

Omar Montes: el artista más escuchado del 2020

El cantante también hizo balance de su título como el artista más escuchado del 2020, superando a su principal contrincante C.Tangana. "Tangana estuvo apretando, pero no llegó" afirmaba entre risas Omar. No obstante, relató que había grabado dos temas junto a C.Tangana, uno flamenco para el disco del El Madrileño y uno de reguetón, que saldrá a la luz en los próximos meses.

Además, Omar Montes aprovechó su visita al programa para hacer público dos grandes noticias. En primer lugar, que había firmado un buen contrato musical con Sony Latin, y percibiendo un "buen pellizco" de dinero. Por otro lado, y con un Broncano entusiasmado, anunció que el remix de "Rebelde" será con Maná.

"Me salvaron los documentales de National Geographic"

Durante la octava temporada de 'Planeta Calleja', podremos ver a Jesús Calleja junto a Omar Montes en Laponia. "Casi llegamos a las manos con un oso", contó el cantante, además de compararlo con una vivencia un tanto parecida en 'Supervivientes'. "En la isla casi me atacan unos tiburones, pero me salvaron los documentales de National Geographic".