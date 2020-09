Omar Montes se defiende tras conocerse la verdad de su falsa pelea: "Querían destruir mi imagen"

Un vídeo de Omar Montes ensangrentado protagonizando una pelea hacía saltar la polémica una vez más hacia el ganador de 'Supervivientes'. Estas imágenes se hacían virales, inundando las redes sociales y criticando al cantante. Sin embargo, esto no era más que un montaje para promocionar el videoclip de su nuevo tema y el propio Montes lo contó en 'Todo es mentira' en la tarde del 11 de septiembre.

Omar Montes en una gala de 'GH VIP'

Montes trataba de defenderse de todos aquellos que lo habían criticado, sin preguntarle a qué se debía el vídeo. "Yo no he hecho promoción de nada. He estado sin Instagram estos días y se han encargado los medios de contar la película", relataba el cantante. "Se pasó el videoclip a una cuenta de Instagram y esta lo subió como que me habían pegado de verdad, pero yo ni he filtrado nada ni he dicho nada".

"Las televisiones cogieron ese vídeo y a mí se me empezó a criticar como que soy un chico agresivo, que voy pegando a la gente en banda, que si he dicho insultos homófobos...", contaba con cierto enfado. "Me enfadé un montón porque antes de preguntarme a mí, lo que hacen es dejarme mal. En primera instancia vamos a destruir la imagen de Omar porque yo ni me había pronunciado".

¿Por qué no dijo nada cuando saltó la polémica?

Marta Flich, que estaba al frente del programa, le preguntaba acerca de por qué no había salido a defenderse y contar la verdad cuando saltó la polémica. "No quería pronunciarme porque no quería desvelar que el videoclip iba de una pelea, pero ya que se han encargado de filtrarlo, me he tenido que manifestar y se han cargado la sorpresa", revelaba Omar Montes. Sin embargo, el cantante está contento con lo que ha pasado, puesto que el tema se ha convertido en número 6 del mundo.