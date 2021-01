Fani Carbajo habría sido infiel a Christofer con Omar Montes, según Kiko Matamoros

'Viva la vida' vino cargada con una noticia bomba en la tarde del domingo 10 de enero. Se trataba de una infidelidad de alguien que, como Kiko Matamoros aseguraba, era reincidente. Hacia mitad del programa, el colaborador dio la noticia, asegurando que esta era Fani Carbajo, quien había tenido un escarceo amoroso con un conocido cantante.

Fani Carbajo y Omar Montes junto a Luis Rollán y Kiko Rivera

Esta persona con la que la participante de 'La isla de las tentaciones' le habría sido infiel no es otra que Omar Montes. Según relataba Matamoros, los hechos habrían tenido lugar el día en el que ambos coincidieron junto a Luis Rollán y Kiko Rivera en un centro comercial de Marbella: "Le empezó a hacer ojitos a Omar Montes". "Lo siento mucho por Christofer, que ha sido de nuevo un damnificado. Yo creo que cuando alguien tiene claro que no tiene que estar con una persona, no tiene que estar", afirmaba, después de recordar que la pareja se había vuelto a dar una oportunidad.

Kiko Matamoros continuaba dando más detalles de la supuesta infidelidad, asegurando que no solo habrían pasado esa noche juntos, sino que "Fani, que tenía que haber vuelto a la mañana siguiente, se quedó una nochecita más". De este modo, el lío entre los concursantes de 'Supervivientes' habría sido algo más que cosa de una sola noche.

Los implicados niegan lo ocurrido

Alejandra Rubio pudo hablar con Omar Montes por mensajes al conocerse la noticia. Este no llegaba ni a afirmar ni a negar lo que había contado Matamoros, jugando con sus respuestas. La redacción de 'Viva la vida' se ponía en contacto con Christofer, quien se reía ante lo que le contaban. "No se han liado", aseguraba Guzmán, quien se lo relataba a Fani, que estaba a su lado. Esta pasaba del tema, negándose a hablar con el programa.