Oriana Marzoli teme estar embarazada de Iván González en 'La casa fuerte': "No me ha bajado la regla"

Oriana Marzoli es una de las indiscutibles protagonistas de 'La casa fuerte', el nuevo reality de Telecinco. En menos de una semana de convivencia la hemos visto protagonizar intensas broncas con Fani Carbajo y Leticia Sabater, mientras que además está viviendo una extraña relación con Iván González. Tras un tiempo en el que parece que hubo un intenso tonteo entre ambos, estos mantuvieron relaciones sexuales días antes de que arrancase el reality y precisamente esa relación previa al inicio del espacio ha creado entre ambos un vínculo que está siendo gestionado de dos formas distintas y es que mientras que Marzoli sí parece dispuesta a iniciar algo mucho más serio, el chico está reticente a unirse dentro del programa con la exsuperviviente.

Oriana Marzoli e Iván González en 'La casa fuerte'

Pues bien, tal y como hemos podido ver en el resumen diario del espacio, hay algo que podría llegar a unirles para siempre: un bebé. Entre risas, Yola Berrocal decidió leerle las líneas de la mano a Iván, gracias a las cuales adivinó que él y Oriana saldrían separados del reality pero dentro del mismo habría broncas y reconciliaciones constantes. La cantante además averiguó que Iván iba a ser padre de gemelos que se gestarían dentro de la villa en la que se desarrolla el programa. "Aquí se va a quedar embarazada", afirmó tajante la también actriz, sin saber lo que Oriana confesó minutos después y que sin duda podría cambiar el rumbo del programa.

"Pues a mí no me ha bajado la regla, no es coña", explicó Marzoli a todos sus compañeros. "¿Te bajará ahora no? Bueno, ya veremos...", afirmó un preocupado Iván, mientras su novia no dudaba en reírse de la situación. "Mira, el que hace cinco minutos decía que si tuviese un hijo lo tendría sin problemas", siguió respondiendo Oriana, a lo que este contestó que "aquí no se puede tener nada (...) el niño saldría medio loco escuchando gritos todo el día". Ya en un confesionario en privado y sin saber todavía si está o no embarazada, Oriana confesó que por ahora "no me veo teniendo un hijo, ni con él ni con nadie (...) primero tenemos que ver si salimos juntos del reality", aunque la chica no descartó tenerlo en un futuro con Iván si finalmente la relación prosperase fuera.

Oriana Marzoli contra Iván González en 'La casa fuerte'

La gran bronca de Iván y Oriana

Más allá de este divertido momento, la pareja ha protagonizado una gran bronca en el programa y es que según Oriana, Iván quiere que el resto de sus compañeros crean que ella quiere tener algo más con él mientras que él no querría pasar esa barrera. Algo que esta confirmó después de que Cristian Suescun le confesase que Iván le había dicho que "había calmado a Oriana tras meterle un rabazo", algo que indignó por completo a la chica. Esta no dudó en acercarse a la zona del jardín en la que el chico estaba tomando el sol y le reprochó sus palabras entre gritos y lágrimas. "¡Eres lamentable!", afirmó la chica entre gritos, contándole lo que Suescun le había explicado, ante un Iván perplejo, que no dudaba en negar esas palabras.

Por ello, Iván quiso acercarse al lugar en el que estaba Cristian para que este desmintiese sus palabras ante Marzoli. El hijo de Maite Galdeano acabó confesando que "más o menos había dicho eso", pero dejó claro que la expresión dicha por él no había sido pronunciada por Iván. Pese a ello, Oriana siguió en su posición, no pidió disculpas a González y afirmó que no quería acercarse más a él, mientras que este, entre gritos y patadas al mobiliario de la villa en la que se desarrolla el programa, le dejó claro a Labrador que Cristian estaba mintiendo y que por ello "estoy harto de él y la loca de su madre". En definitiva, una nueva disputa que por lo que parece podría haber hecho más que empezar en 'La casa fuerte'.