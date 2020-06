'Sálvame' desvela el cambio físico de Oriana Marzoli y el dinero que se habría gastado en operaciones

'Sálvame' invitó este lunes al cirujano Luis Vecilla para analizar la obsesión de Oriana Marzoli con la apariencia física de si misma y de los demás. A la mínima discusión que mantiene con otra persona, la venezolana ataca el aspecto y la edad como principales ofensas hacia sus adversarios, normalmente mujeres. Su obsesión le ha llevado a pasar por el quirófano en numerosas ocasiones a sus 28 años de edad, destinando para ello un importante desembolso económico.

El cambio de Oriana Marzoli desde que debutó en televisión

En nada se parece la Oriana que conocemos ahora con la que debutó en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa' en 2012. Aunque ella mantiene que solo se ha operado el pecho, Vecilla señala evidentes cambios faciales. "Lo que más me llama la atención son los ojos y la mandíbula", defiende, indicando que la joven podría haberse sometido a una cantopexia para conseguir una mirada más dulce y a una operación ortognática para corregir el prognatismo de la mandíbula.

El cirujano de 'Sálvame' explicó también a Carlota Corredera que Oriana podría haberse rellenado los labios y los pomulos, y no disimuló la buena opinión que le merecía el resultado obtenido en sus curvas faciales. "Si parara aquí, no estaría mal pero ha empezado con los rellenos en pómulos y labios y eso es un camino que no para”, argumentaba.

El dinero que se habría gastado en sus operaciones

Oriana Marzoli, de joven y ahora El confesionario de Kiko

Luis Vecilla tampoco vio discutible el trabajo realizado para esculpir la figura de su cuerpo. Observando imágenes de El Confesionario de Kiko, concluyó que sus pechos se habrían agrandado utilizando prótesis y no grasa de otra parte de su cuerpo. Además, señaló una más que posible lipo vaser, un tipo de liposucción que sirve para conseguir un contorno más definido y con más curvas.

Con todo este trabajo y en vista del resultado, el cirujano considera que Oriana Marzoli se podría haber gastado unos 20.000 euros en operaciones estéticas. Una cifra nada desdeñable que para ella era necesaria para sentirse a gusto con su cuerpo, algo que le obsesiona en vista de los insultos que profiere a otras féminas cuando se encara a ellas, tal y como hemos visto en sus enfrentamientos con Fani o Leticia Sabater en 'La casa fuerte'.