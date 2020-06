'La casa fuerte': Oriana Marzoli y Fani Carbajo, a punto de llegar a las manos en una violenta discusión

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' Oriana Marzoli encara su tercer reality en España y lo hace estando ya en el verdadero centro del huracán. Si en la primera gala de 'La casa fuerte', esta no dudó en protagonizar varias broncas en directo y convertirse en una de las grandes protagonistas de la noche; esta situación se ha replicado en los primeros días de convivencia y es que tal y como pudimos ver en la segunda gala de la edición conducida por Sonsoles Ónega, parece que los gritos, los reproches y las burlas van a ser constantes a lo largo de toda su participación en el formato de Bulldog TV y Telecinco.

Oriana Marzoli contra Fani Carbajo en 'La casa fuerte'

Una de sus primeras discusiones en la villa la ha vivido con Fani Carbajo, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Una bronca que se desencadenó después de que Marzoli decidiese escribir el nombre de Christofer Guzmán debajo de la foto de un toro en una pizarra que los concursantes tenían instalada en su hogar. Evidentemente, esta era na referencia directa a la infidelidad que el chico vivió por parte de su novia en el reality show en el que se dieron a conocer, algo que no gustó nada a Fani, que optó por enfrentarse a ella en una violenta discusión en la que ambas estuvieron a punto de llegar incluso a las manos y es que parece que Carbajo está harta que le recuerden lo que según ella simplemente fue "un deslealtad, no una infidelidad":

"¡Tú, sinvergüenza! ¿Vas a estar toda la vida metiéndote con mi novio y conmigo?", empezó gritándole Carbajo a Oriana, para después amenazarla diciéndole que "porque no estoy en la calle...", algo que su enemiga aprovechó para dejar en el aire si estaba dispuesta a agredirla fuera del concurso. "¿Quieres dejar a mi novio en paz? ¡Qué pasamos de ti!", siguió gritando Carbajo. Marzoli por su parte no dudó en provocar a la chica y le recomendó que se limpiase los dientes "porque tienes como sarro". Mientras, Christofer se encontraba al lado de su novia intentando tranquilizarla y pidiéndole que se fuesen de ese lugar, para evitar así que la bronca fuese a mayores, pero Oriana no estaba dispuesta a aceptarlo. "Qué poligonera agresiva. Qué mona con el sarro en la boca", espetó la chica, enciendo todavía más la discusión.

Oriana contra Fani: "Eres fea"

"Di por qué te compras esos bolsitos", siguió Carbajo, mientras Christofer intentaba que su novia no cediese a los ataques de Marzoli: "Tu argumento deja ver lo buena persona y mujer que eres". Pero la cosa no quedó ahí y es que apenas unos minutos después, ambas pasaron a los descalificativos físicos y mientras Fani se reía de las operaciones estéticas de Oriana, esta no dudaba en decirle que "eres fea (...) un callo, un monstruíto andante" y en afirmar que "no te veías en otra situación en la que Rubén te echase un polvo porque nunca te habías ligado a un pibón como él". La discusión entonces se cerró pero fue analizada por el resto de concursantes. Mientras que María Jesús Ruiz le pidió que no picase y la calificó como "torpe" por caer en los ataques de Marzoli, Maite Galdeano le dejó claro que debía aceptar toda la polémica de su infidelidad "porque has entrado aquí por eso".

Macarena Millán discutiendo con Oriana Marzoli en 'La casa fuerte'

Oriana se enfrenta a Macarena por Iván

Pero esta no ha sido la única discusión que ha protagonizado Marzoli en 'La casa fuerte' y es que esta se ha enfrentado también a Macarena Millán tras verla sentada sobre los muslos de Iván González, con el que tiene una peculiar relación tras haber mantenido sexo con él poco antes del inicio del reality. "No me gustan esos mamoneos (...) yo soy una persona chapada a la antigua (...) eres un poco hombre y un mierdas", le recriminó Oriana a Iván, evidenciando los celos que sentía por la novia de Rafa Mora. "Has puesto en duda hasta que Macarena se haya sentado encima de mí cuando es la novia de mi mejor amigo y has dicho que viene detrás de mí todo el tiempo. Eres una traicionera", le respondió este, visiblemente enfadado con Oriana, a la que le recordó que además, "no somos novios".

Por su parte, Macarena le pidió respeto a Oriana para no provocarle ningún tipo de problema con Rafa Mora, su novio; y fue entonces cuando la primera le recordó que "le has puesto los cuernos" y dejó claro que "no aguanto a las mosquitas muertas como ella (...) es una suelta de cascos (...) y le ha puesto los cuernos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces... Pues una más, una menos". Pues bien, lo que parecía una relación irreconciliable se pudo arreglar en apenas unos minutos y es que durante la gala en directo ambas culparon de todo a Iván, dejando claro que fue él el culpable de que no hablasen de lo que había pasado hasta unas horas después. "Las mujeres hablamos entre nosotras (...) yo me senté sobre Iván porque no había sillas, a ella le molestó y y me lo quería decir pero Iván no le dejó (...) ni me dijo nada", sentenció Macarena, defendiendo así a Oriana en pleno directo.