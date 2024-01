Atresplayer presenta 'Drag Race España: All Stars': "Esta temporada no hay 'Sí lo digo'"

Por Almudena M. Lizana |

El 4 de febrero de 2024, 'Drag Race España' hace historia al ser la primera franquicia internacional que estrena un 'All Stars'. Atresplayer ha presentado la edición en una rueda de prensa donde se encontraban Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, Lola Ibarreta, directora del programa, Emilio Sánchez Zaballos, director de Atresplayer, la presentadora Supremme de Luxe y Ana Locking, jurado del show.

, tiene muchos valores", empezaba diciendo Ferreiro, explicando que hay muchos cambios en esta edición. "Estamos deseando que llegue el estreno, es un contenido de entretenimiento original, en 2023 estrenamos más de doce series", añadía Zaballos. "", completaba el director de Atresplayer.

"Es una responsabilidad hacer una edición de 'All Stars' y creo que hemos cumplido. Las eliminaciones recaen sobre las propias reinas y tienen que elaborar una estrategia", detallaba Lola Ibarreta, cebando qué es el "indulto" que difiere de la mecánica habitual de los primeros 'All Stars'.

"La ganadora del lipsync, además de ganar dinero, tendrá el poder de eliminar a una de las compañeras que está en el bottom, es la mecánica clásica de las primeras ediciones del 'All Stars' americano", puntualizaban. "Hay mucha emoción, hay mucha implicación emocional", decía Ana Locking, entusiasmada con la vuelta de las reinas, ya que dice haberlas notado "más libres en el escenario".

"En el primer programa, como ya se conocen entre ellas, hemos hecho la biblioteca, para que suelten por su boca todo el primer día. El punto de partida. Y el talent es el primer maxi reto, el 'All Stars' no podía empezar de otra manera", adelantaba Supremme de Luxe, comentando cuáles son los retos del primer programa. Además, en un vídeo promocional se ha podido advertir que la primera invitada es Bárbara Rey.

"La ganadora gana 30.000 euros además del orgullo de ser la primera 'All Star'", explicaba Carmen Ferreiro. Ya en la ronda de preguntas, Emilio S. Zaballos ha aclarado que no habrá 'Sí lo digo', el programa de reacciones que fue presentado por The Macarena al principio y Samantha Ballentines más tarde. Respecto a los spoilers que pueden fastidiar la temporada y sobre la metodología de privacidad, Carmen Ferreiro contestaba lo siguiente: "Tenemos mucho cuidado. Un spoiler es una falta de respeto, nosotros ponemos todos los medios", indicaba.

Los spoilers

"Yo quiero romper aquí una lanza a favor de las participantes. La gente para llegar a 'Drag Race' tiene que llegar con mucho equipo, hay gente que puede suponer... Ten en cuenta que hay mucho trabajo detrás. Desde dentro no se puede hacer mucha cosa más, hay mucho factor externo", apostillaba Supremme de Luxe. "Son tan apasionados del programa que hacen spoiler por la pasión que tienen, pero si son tan apasionados, que no lo publiquen", pedía Ana Locking.