Marzo traerá un buen puñado de series bajo el brazo. Aunque el arranque del año no ha sido especialmente brillante en el medio televisivo, pese al habitual torrente de estrenos con el que nos ahogan las plataformas cada mes, las próximas semanas pueden suponer un punto de inflexión entre superhéroes atípicos, terrores cómicos, amnesias desérticas, musicales erótico-festivos y demás apuestas con mucho potencial.

Por eso, desde FormulaTV nos hemos dedicado a escarbar entre las docenas de series que aterrizarán a lo largo del mes para elegir las más llamativas, las que tienes que poner en tu radar sí o sí. Algunas de ellas han arrasado previamente y no necesitan presentación y otras son novedades que pretenden debutar haciendo ruido. Eso sí, para no extendernos más de la cuenta hemos dejado fuera otras propuestas interesantes como 'Los últimos días de Ptolemy Grey', 'Star Trek: Picard' o '¿Sabes quién es?', así como títulos que no irán de la mano de sus lanzamientos estadounidenses, como sucede con 'Atlanta', 'Halo' o 'The Dropout'. De todas ellas puedes informarte desde nuestro calendario, aunque primero apúntate estas 14 recomendaciones:

1 'Super Pumped'

Kyle Chandler y Joseph Gordon-Levitt en 'Super Pumped'

Un tema recurrente de este mes será el auge y la caída de algunas de las figuras más fulgurantes del ámbito empresarial. De ese planteamiento nace 'Super Pumped', la nueva antología de los creadores de 'Billions', que en su primera temporada se cuela en los despachos de Uber para seguir los pasos de Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt), un explosivo CEO que debe lidiar con las opiniones contrarias de su mentor (Kyle Chandler) y los intereses de una junta directiva integrada también por la cofundadora de The Huffington Post, Arianna Huffington (Uma Thurman). Siguiendo el sendero allanado por "La red social", la serie de Showtime expone las excentricidades y tensiones internas de la compañía de transporte, sobre todo a través del viaje de esta conflictiva cabeza visible por las elevadas calles de Silicon Valley.

Estreno: 3 de marzo en Movistar+

2 'El turista'

Jamie Dornan en 'El turista'

La BBC suele arrancar el año con un estreno de campanillas. El de 2020 fue 'Drácula', en 2021 'La Serpiente' ocupó el escaparate y en 2022 la elegida ha sido 'El turista', un thriller que ha cosechado muy buenas críticas en Reino Unido. Ahora, de la mano de HBO Max, la ficción se abre al resto del mundo para mostrar la odisea de un hombre (Jamie Dornan) que, tras una persecución, se despierta amnésico en un hospital australiano. A base de giros argumentales y secretos destapados, la miniserie avanza por un desierto plagado de enemigos rocambolescos y se convierte en nuestro Max Original más destacado del mes, superando a otros que pueden dar la sorpresa como 'Nuestra bandera significa muerte', 'Minx', 'DMZ' o 'Julia'.

Estreno: 3 de marzo en HBO Max

3 'Diabolical'

La acción animada de 'Diabolical'

¿Ganas de volver al universo de 'The Boys'? Aunque hay que esperar otros tres meses para conocer a Soldier Boy y descubrir el resto de novedades de la serie de Prime Video, el universo inspirado en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson experimentará con 'Diabolical', un spin-off que en cada uno de sus breves episodios se sirve de un estilo de animación diferente para observar la franquicia desde multitud de prismas. Además, estas entregas independientes nacen de la imaginación de creativos tan únicos y distinguidos como Eliot e Ilana Glazer, Justin Roiland y Ben Bayouth, Simon Racioppa, Evan Goldberg y Seth Rogen, Awkwafina, Andy Samberg, Aisha Tyler y el propio Ennis.

Estreno: 4 de marzo en Amazon Prime Video

4 'Shining Vale'

Greg Kinnear y Courteney Cox en 'Shining Vale'

Courteney Cox es una escritora en horas bajas en 'Shining Vale', la nueva producción original de Starz, que fusiona comedia familiar con un homenaje al terror clásico. En plena crisis creativa y marital, Pat se muda a una antigua casa extrañamente rebajada, y no tarda en descubrir la razón de ese descuento: hace varias décadas albergó un baño de sangre. Mientras indaga acerca de ese turbulento pasado, Pat empieza a cuestionarse si ha sido poseída por el fantasma de la asesina, un ama de casa de los años cincuenta con la que comparte más de lo que cabría pensar.

Estreno: 6 de marzo en StarzPlay

5 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers'

Quincy Isaiah en 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers'

Con la segunda temporada de 'Euphoria' ya cerrada, HBO buscará dominar la conversación global con 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers', el drama deportivo que recrea la época dorada del equipo californiano. Abrazando totalmente la estética de los años ochenta, la serie creada por Max Borenstein y Jim Hecht y producida por Adam McKay rememora el equipo encabezado por Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar, que marcó una era en la NBA. No obstante, el recuerdo no es necesariamente favorecedor para los personajes retratados, ya que, como apunta The Hollywood Reporter, tanto los deportistas como la liga "detestan la existencia" de la serie. Y cuando hablamos de estas obras con aspectos biográficos, ese tipo de rechazo suele ser indicativo de que no solo se ha prestado atención a los aspectos más luminosos.

Estreno: 7 de marzo en HBO Max

6 'Outlander'

Sam Heughan y Caitríona Balfe en 'Outlander'

De cinco novedades pasamos a 'Outlander', una serie con una legión de seguidores que ha tenido que aguardar pacientemente a que el equipo creativo capeara el temporal de la pandemia de coronavirus. Rodada durante esta época insólita, la sexta temporada de la ficción de Starz prolonga la lucha de Claire (Caitríona Balfe) y Jamie (Sam Heughan) por consolidar su hogar en Carolina del Norte, aunque esa paz a la que aspiran quedará a merced de una revolución que apunta a cambiarlo todo.

Estreno: 7 de marzo en Movistar+

7 'Érase una vez... pero ya no'

Mónica Maranillo en 'Érase una vez... pero ya no'

Y si hablamos de revoluciones no nos podemos sacar de la cabeza el tráiler de 'Érase una vez... pero ya no', la nueva serie de Manolo Caro para Netflix tras 'La casa de las flores' y 'Alguien tiene que morir'. Fiel a su inclasificable estilo, el cineasta mexicano se rodea de un reparto internacional, encabezado por Sebastián Yatra, Nia Correia y Mónica Maranillo, para brindar un cuento de hadas adulto que, entre números musicales y referencias sexuales, trata de disolver una maldición que impide que los habitantes de un pueblo se enamoren.

Estreno: 11 de marzo en Netflix

8 'WeCrashed'

Jared Leto y Anne Hathaway en 'WeCrashed'

Volviendo al campo de las empresas megacotizadas, Apple -que algo sabe de eso- se fija en el paradigmático caso de WeWork, la compañía de coworking que en menos de una década alcanzó un valor de 47.000 millones de dólares. No obstante, tras llegar a ese pico se tardó mucho menos en sufrir un desplome histórico. Una vez más (¿será un patrón?) quien pilotaba esa montaña rusa era un egocéntrico "visionario", Adam Neumann (Jared Leto), aunque en este caso también se tiene en cuenta la relación de este con su esposa Rebekah (Anne Hathaway), que asumió un rol de influencia dentro de la empresa, por la que caminaban como dos mesías sobre el agua.

Estreno: 18 de marzo en Apple TV+

9 'Recursos humanos'

Los monstruos de 'Recursos humanos'

Netflix también jugará la carta del spin-off con 'Recursos humanos', la escisión de 'Big Mouth' que se cuela en la oficina de los monstruos de la serie original. Además de mostrar el día a día de algunos personajes ya conocidos, la serie animada nos presenta a otros profesionales de la gestión emocional, que se dedican a apoyar (a su manera) a los humanos que afrontan situaciones insólitas. Y al igual que sucede en 'Big Mouth', la naturaleza irreverente de los monstruos es el factor diferencial, que promete mantener enganchados a quienes estén enamorados de este universo.

Estreno: 18 de marzo en Netflix

10 'La Unidad'

Nathalie Poza y Michel Noher en 'La Unidad'

La ficción española tiene otra representante en la lista con 'La Unidad', la producción original con la que Movistar+ nos mantendrá entretenidos este mes tras hacer lo propio con 'Todos mienten' y 'Nasdrovia' en enero y febrero. En su segunda temporada, el thriller creado por Alberto Marini y Dani de la Torre convierte a los miembros de este equipo de élite en el objetivo principal de los terroristas a los que persiguen. Por lo tanto, ya no solo está en juego la integridad de su país, sino la de sus propias familias y la de ellos mismos.

Estreno: 18 de marzo en Movistar+

11 'Top Boy'

Ashley Walters en 'Top Boy'

Al otro lado de la ley se encuentra Dushane, el capo de barrio que quiere mantener su estatus en la cuarta temporada de 'Top Boy', la segunda bajo el amparo de Netflix, que resucitó esta ficción de culto en 2019. La localización principal vuelve a ser Summerhouse, el conflictivo vecindario de Londres donde ha transcurrido principalmente la historia, aunque ahora, para ir de la mano de la ambición de Dushane, la serie se abre de miras para desatar su apasionante guerra territorial y callejera en un campo aún más abierto.

Estreno: 18 de marzo en Netflix

12 'Pachinko'

Kim Min-Ha y Lee Min-ho en 'Pachinko'

En pleno apogeo de la ficción coreana, Apple TV+ dobla la apuesta con 'Pachinko', el ambicioso drama basado en la novela homónima de Min Jin Lee, que ha sido adaptada por Soo Hugh. En el centro de este relato multigeneracional, que va desde el arranque del siglo XX hasta los años ochenta, se encuentra una familia coreana que emigra a Japón, para después tratar de prosperar en Estados Unidos. La matriarca protagonista cobra vida de la mano de Youn Yuh-jung, que ganó el Oscar por "Minari".

Estreno: 25 de marzo en Apple TV+

13 'Los Bridgerton'

El joven elenco de 'Los Bridgerton'

El último regreso que queremos subrayar es el de 'Los Bridgerton', el drama romántico de Shondaland para Netflix que pretende reeditar el éxito de su debut con su segunda temporada. Para cumplir con ese cometido, Anthony (Jonathan Bailey) da un paso al frente para instaurarse como protagonista de los nuevos episodios, que estarán centrados en su búsqueda de una esposa a la altura de su posición y pretensiones sociales. El baile de cortejo le une en primera instancia con Edwina Sharma (Charithra Chandran), aunque su hermana Kate (Simone Ashley) hará todo lo posible por impedir que Anthony se salga con la suya.

Estreno: 25 de marzo en Netflix

14 'Caballero Luna'

Oscar Isaac en 'Caballero Luna'

Cuando una franquicia como el Universo de Marvel lleva tanto tiempo manufacturando títulos, lo normal es acomodarse en una fórmula que garantice el éxito. La saga de Disney lo ha hecho en repetidas ocasiones, pero 'Caballero Luna' quiere romper el molde para recomponerlo a su manera. "No nos hemos contenido. Hay un cambio de tono. Esto es algo diferente", declaraba recientemente el arquitecto del UCM, Kevin Feige, a Empire acerca de la nueva serie de Disney+, la cual ha sido definida como "brutal", un calificativo poco habitual para la compañía de Mickey Mouse. La principal razón de ese brote de violencia es la oscura naturaleza del personaje encarnado por Oscar Isaac, un dependiente que descubre que padece de un trastorno de identidad disociativo que le hace compartir cuerpo con un poderoso mercenario e involucrarse en un misterio relacionado con los dioses egipcios.

Estreno: 30 de marzo en Disney+