'OT 2020' cancela su gira de conciertos por la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus ha afectado duramente a todos los sectores, pero el ámbito de la cultura y entretenimiento se ha paralizado de forma radical. En los últimos meses, hemos asistido a la cancelación de festivales musicales, giras teatrales o grandes eventos como Eurovisión. La última perjudicada es la gira de conciertos de 'Operación Triunfo 2020', tal y como informa la productora en un comunicado enviado a la prensa.

Los concursantes de 'OT 2020'

"Tanto Gestmusic Endemol, productora del programa, como las empresas implicadas en la organización de la Gira OT 2020 – TheProject, Get In, Riff Producciones y The Music Republic - hemos intentado por todos los medios reprogramar la gira, pero muchos factores han impedido que se pueda celebrar en las próximas fechas", comenta la compañía en el comunicado.

"Debido a la incertidumbre que está provocando el coronavirus y la vuelta a cierta normalidad imposibilita conocer y prever un escenario óptimo para la celebración de los conciertos, sentimos comunicar la cancelación de la gira. Seguiremos pendientes de los cambios que se vayan produciendo en la normativa oficial a la espera de que exista la posibilidad de poder realizar un concierto multitudinario en el futuro, siempre respetando las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para proteger a los asistentes, artistas y todo el personal que presta servicio en las instalaciones del concierto", continúa el comunicado.

Una edición complicada

Los concursantes de 'OT 2020' no lo han tenido fácil. No solo se han tenido que enfrentar a las duras valoraciones del jurado o los datos de audiencia, han vivido una cancelación por una pandemia. Ahora, que acaban de regresar a la nueva normalidad en la Academia, se anuncia que otro de sus sueños se verá truncado. La gira de 'OT' tenía previsto realizar cuatro conciertos en España: 20 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, 24 de junio en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el 27 de junio en el Auditorio Marina Sur de Valencia y el 3 de julio en WiZink Center de Madrid.