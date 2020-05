'OT 2020': Los concursantes prometen un potente regreso en el segundo pase de micros de la Gala 10

Si los profesores de 'Operación Triunfo 2020' temían que los concursantes regresasen más relajados a la Academia tras semanas de descanso en sus casas, pueden respirar tranquilos. Los nueve participantes han vuelto a demostrar su energía en el segundo pase de micros de la Gala 10 e incluso han mejorado con respecto al primer pase celebrado el pasado sábado, ya de por si bueno. Prometen una recta final de altura.

Eva en el segundo pase de micros de la Gala 10 de 'OT 2020'

El pase de este lunes, nuevo emplazamiento con el cambio de las galas a los miércoles, ha comenzado con los dos nominados que se juegan la expulsión, Gèrard y Hugo. Ambos se han mostrado más confiados y se han sobrepuesto a las dificultades que presentan sus canciones. Mientras el primero promete un emotivo número con "Pillowtalk", el segundo pondrá al público virtual a bailar desde sus casas con "Mmm yeah". El cordobés ha aprendido a controlar sus movimientos para no extenuarse al final de la actuación, aunque el truco está en que ha cambiado la coreografía marcada por Vicky Gómez. La profesora ya le ha advertido que, si no lo corrige, quedará desacompasado con los bailarines.

Nia seguirá la estela de Hugo con otro número que seguro pondría en pie a todos los asistentes del plató de no ser por las medidas de precaución que obligan a prescindir del público. Más tropical que nunca, promete dejar a la altura al "Quimbara" Celia Cruz. Cambiando de tercio, Samantha ha tenido que perfeccionar su indudable carisma para conseguir emocionar con "Sueños rotos", de La Quinta Estación, un tema sobrio en el que su voz se la juega más que nunca frente al pie de micro. Si repite el pase, puede ser una de las actuaciones que acaben de encumbrarla, y eso que ha reconocido estar muy nerviosa tras pasar una mala noche.

Anaju volverá a sacar su lado más "sandunguero" con "Man down", tema original de Rihanna. Si logra mantener su concentración, la audiencia será testigo de otra de las transformaciones de la turolense, que ya ha demostrado ser capaz de pasar de la dulzura que le caracteriza a una artista con flow en el escenario. Por su parte, Maialen consigue ir de menos a más con ese minimalista "Sargento de hierro", un registro más complicado de lo que parece pero en el que ella se desenvuelve de forma muy cómoda. El reto será hacer grande la canción porque, paradójicamente, el jurado siempre le ha alabado más cuando ha roto con su molde.

Los puntos flacos del pase

La canción grupal, la gran asignatura pendiente de los concursantes de 'OT'

Quizás lo tienen más difícil para brillar el resto de concursantes. Eva ha arrancado su pase juguetona y con actitud pero no ha conseguir mantenerse firme hasta el final de "Part-Time Lover" y todavía no domina el baile. La inconfundible voz de Flavio vuelve a demostrar su solidez aunque no sorprende con respecto a galas anteriores, caso similar al de Bruno, a quien la canción "A las nueve" no le permite despuntar especialmente ni mostrar una faceta nueva.

No obstante, el segundo pase de micros de la Gala 10 ha sido bastante bueno en líneas generales y los concursantes han acabado con una "sonrisa", como se titula el tema grupal. Como es ya habitual, se han tomado menos en serio la actuación colectiva pese a que supondrá su esperado regreso al escenario. Los alumnos de la Academia de Noemí Galera han estado más dispersos en el ensayo de la canción de Ana Torroja y han tenido problemas para coordinar sus voces y pases de baile.