'OT 2020': La polémica declaración de Hugo que hace dudar sobre su gusto por las peleas de perros

Los concursantes de 'OT 2020' regresaron a la Academia el pasado miércoles 13 de mayo para continuar con su formación y con el transcurso del programa, al que le quedan 4 semanas. Con su vuelta, también se ha activado de nuevo el canal 24 horas para ver la convivencia y las clases de los triunfitos. Precisamente en una de las charlas mañaneras ha sido donde la polémica se ha envuelto en unas palabras de Hugo.

Hugo en 'OT 2020'

En la mesa estaban hablando de los perros de cada uno y de cómo había sido pasar la cuarentena con ellos. En un momento de la conversación, Hugo hizo referencia a los perros de "El chatarrero", quien presentó 'A cara de perro' en Cuatro. "Los perros esos que tiene que se pelean y que son enormes", referenciaba el cordobés para pasar a explicar un caso de una pelea entre perros.

"El otro día le pegó un pedazo de bocado en el pescuezo a otro que tenía los agujeros que se le podían meter jeringuillas dentro para desinfectarlo", contaba ante la cara de desagrado de Nia. "Guapísimo", definía el concursante. En ese momento, Eva, que se encontraba también en la mesa, saltó ante lo que parecía que estaba tratando de afirmar: "¿Cómo que guapísimo? ¿De qué vas?".

La respuesta de Hugo

Hugo parecía no comprender a qué se refería su compañera, preguntándole de vuelta. "Los perros no están para pelearse. Ni mucho menos", sentenciaba Eva. "Yo no estoy diciendo que se peleen, pero el perro es guapísimo", aclaraba Hugo. "¿Está guapísimo el agujero del perro o del cuello?", lo vacilaba Gèrard. "No, que el perro es guapísimo", repetía. "Entended lo que os dé la gana". Pasado este momento, Maialen y Nia dejaban correr el tema para preguntarle en más profundidad sobre las razas de perro que quería tener.