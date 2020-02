'OT 2020': Gèrard consigue emocionar en el segundo pase de micros de la Gala 5

La tarde del viernes 14 de febrero, los concursantes de 'OT 2020' actuaron durante el segundo pase de la Gala 5. Una cita semanal que, en esta ocasión, arrancó con Noemí Galera anunciando las intenciones del programa de producir temas de algunos de los chicos, concretamente, de Hugo, Anne, Maialen y Bruno, antes de que los nominados Anaju y Javy Ramírez actuaran los primeros.

Gèrard, en el segundo pase de micros de la Gala 5 de 'OT 2020'

Anaju volvió a derrochar actitud y buena voz durante su interpretación de "La sandunguera", en la que se la vio más suelta y segura en sus pasos que en el primer pase. A pesar de no tratarse de un tema que deje deslumbrar la potencia de su voz, la concursante estuvo muy segura y afinada durante su actuación, creando así un número aún más convincente que en el primer pase, donde ya se ganó las alabanzas de los profesores. En cuanto a Javy, tuvo ocasión de interpretar su "Qué sabrá Neruda" con la base musical producida por Vicen Martínez, tal y como ha sido publicada, en una actuación que sonó mejor que la previa gracias a las recomendaciones implementadas de los profesores y donde, además, el nominado pudo derrochar una vez más emoción durante la interpretación de su tema.

Samantha y Hugo, por su parte, tuvieron inicios flojos durante su interpretación de "Vas a quedarte", a lo largo de la cual lograron derrochar una buena química y mejoraron notablemente en aspectos vocales, aunque aún quedan cosas que pulir para un número que promete conmover en la gala del domingo 16 de febrero. En cuanto a Nia Correia y su actuación con "Run The World (Girls)", la concursante se reafirmó como uno de los grandes números de la próxima gala. Después de acabar el primer pase decepcionada con su trabajo, Nia concluyó en esta ocasión acertando tanto en el aspecto de la voz como del baile, fuerza y actitud, lo que la hizo ganarse el aplauso tanto de profesores como de compañeros, mientras se escuchaban múltiples "madre mía" por la excelente impresión que había causado.

A por los últimos detalles

Los chicos de 'OT 2020' durante la actuación grupal del segundo pase de micros de la Gala 5

El pase de Anne y Rafa con "Looking for paradise" no fue precisamente bien para la primera, que incluso llegó a cortarse a la hora de tener que alcanzar una nota alta, provocando un considerable "gallo". Algo que no ayuda a convencer, especialmente cuando el dúo no parece conectar durante la actuación, separándose tanto a nivel vocal como de interpretación y baile. La interpretación de Eva de "I Follow Rivers", aunque con aspectos vocales aún pendientes de pulir, la concursante volvió a derrochar buen rollo, aún más segura y suelta que en el primer pase de micros. "Perfect Day", interpretada por Flavio y Maialen, logró funcionar a la perfección con su sencillez, uno de los aspectos más destacados por los profesores en el primer pase. Las voces de ambos concursantes, unidos a la interpretación, lograron casar a la perfección, creando un número que promete emocionar en la Gala 5, al igual que el caso de Gèrard.

Durante el primer pase de micros, el concursante recibió un toque tras cantar "Prometo", ante la falta de "dejarse llevar". Algo a lo que Gèrard logró poner remedio, con una interpretación más desgarradora y variada, a la que aún le falta algo de trabajo en ese aspecto, mientras que a nivel vocal consiguió deslumbrar. Bruno y Jesús fueron los encargados de actuar de nuevo en último lugar con "Everybody" antes de la grupal. Un momento en el que ambos se mostraron más coordinados a nivel vocal y de baile, con una coreografía más definida pero que necesitaba algo más de trabajo. Jesús logró explotar su voz de forma más acertada que su compañero, un hecho que no empañó para nada la buena actitud de ambos, en un número que parece requerir algo más de fuerza y poderío. En cuanto a la actuación grupal con "Sabor de amor", la integración de la coreografía de Vicky Gómez consiguió dar mayor dinamismo, al igual que la interacción entre las distintas parejas que se han formado. Un número que aún necesita pulir en cuanto al hecho de que los concursantes se muestren más enérgicos y seguros, tanto para derrochar buen rollo como a la hora de ejecutar la coreografía.