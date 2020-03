'OT 2020': Gèrard y Hugo, concursantes nominados de la Gala 8

La noche del domingo 8 de marzo, los concursantes de 'OT 2020' actuaron en la que ya era la Gala 8 del talent show, dedicada al Día Internacional de la Mujer. En ella, Jesús tuvo que decir adió a su concurso tras ser expulsado frente a Gèrard, mientras que Maialen fue el favorito de la gala. Tras dichos anuncios, el jurado anunció a los nominados, cuya lista definitiva se redujo a Gèrard y Hugo.

Roberto Leal junto a los nominados de la Gala 8 de 'OT 2020', Gèrard y Hugo

Junto a los dos nominados definitivos, también estuvieron en la cuerda floja Samantha y Anaju. "Me gustaría destacar la capacidad que tienes de ser un canal para cada canción, ponerte al servicio del material y no poner por delante el querer lucirte", alabó Nina, sobre la actuación de Samantha con "Girls Just Want to Have Fun", antes de matizar que "estamos viendo evoluciones muy potentes y nos gustaría verlo en ti. La semana pasada pusiste el listón alto y hoy ha quedado un poco bajo". "Tú estabas salvado, pero eras el penúltimo. No había un gran reto vocal, pero sí de energía", reconoció Portu, a la hora de hablar de la actuación de Hugo con "Se acabó", quien fue nominado a raíz de la inmunidad que Bruno recibió de Maialen.

"Has estado perfectamente en tono, pero con la adrenalina ha tirado el tempo un poco para delante o para atrás", matizó el juez, tras lo cual Natalia Jiménez valoró la interpretación de Gèrard de "Brown Eyed Lover". "La gente tímida tiene un rato mayor. Nos ha parecido que te faltaba expresividad, sentíamos que estabas incómodo y que corporalmente no estabas dando lo que pedía la canción", declaró la jueza, tras lo cual reconoció que "sé que te hemos dado bastante con la expresión, pero sentimos que es lo único que tenemos una pega contigo en el programa". "Más allá del aspecto vocal, nos ha faltado ese impacto, esa evolución. Va a ser muy difícil a partir de ahora, coger cada canción que os den y sumergiros e intentar hacer algo potente. Ojalá lo consigas. No nos cabe duda", declaró Nina, antes de nominar a Anaju, que compartió escenario con Samantha.

"No estamos de acuerdo"

Los cuatro nominados se sometieron entonces al veredicto del profesorado, encabezado por Noemí Galera. "Hoy no estamos de acuerdo. Hay gente que ha cruzado la pasarela que no lo ha hecho tan bien como para cruzarlo. Hay algún nominado que no debería estarlo", confesó la directora de la Academia, antes de nombrar al concursante salvado. "Vamos a salvar a alguien que durante estos dos meses siempre ha tenido una actitud positiva. Alguien que realmente es especial y que hoy no ha tenido un buen día", anunció Galera, tras lo cual comunicó la salvación de Samantha. Por su parte, Anaju fue la concursante salvada por sus compañeros tras un empate a dos con Hugo y Gèrard, que quedó resuelto con el valor doble del vote de Maialen, favorita de la gala, quien votó por salvar a su compañera.