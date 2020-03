Anna Pacheco responde a las críticas sobre su charla feminista en 'OT 2020

La periodista Anna Pachecho acudió al programa 'OT 2020' para dar una charla sobre feminismo, igualdad y género con motivo de la celebración de el Día Internacional de la Mujer. El talent show ha querido celebrarlo con la visita de diferentes mujeres a la Academia durante la semana y con una gala especial dedicada a todas las mujeres este domingo 8 de marzo. Pues bien, las palabras de la joven fueron carne de critica para algunos partidos, en este caso Ciudadanos y VOX, ya que la escritora les criticó especialmente a ambos durante la ponencia. Representantes de ambos partidos criticaron duramente la charla y pidieron el cierre de Televisión Española.

Anna Pacheco durante su charla en 'OT 2020'

"Como ciudadano no quiero pagar una televisión pública si se convierte en un aparato sectario al servicio de una ideología. Ya tenemos bastante con TV3. Si no consiguen respetar a todos los españoles, que se la paguen ellos, no con nuestros impuestos", exponía Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos en sus redes sociales. Inés Arrimadas, diputada del Congreso apoyó la opinión de su excompañero de partido: "Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una 'telePSOE'. Intolerable que la televisión pública haga propaganda sectaria contra un partido político. En nombre de los 1,6 millones de votantes de Ciudadanos pido a RTVE una disculpa y una rectificación inmediatas", exigía.

A las críticas de Inés Arrimadas, Albert Rivera y otros famosos como Juan Carlos Girauta o Toni Cantó se unieron varias personas bajo el hashtag "#CierreTVE", molestas por los argumentos que utilizó Pachecho durante su charla feminista. Por su parte, Tinet Rubira, director de Gestmusic, defendió a la escritora en las redes sociales. Pues bien, tras las numerosas críticas que recibió, Pacheco por fin ha roto el silencio que ha mantenido estos días: "La próxima vez que me llamen para hablar sobre feminismo lo haré sin tetas y sin ideología, no os preocupéis", ha publicado la joven de 28 años en su cuenta oficial de Twitter. La alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha querido dar su apoyo a la periodista: "¡Al contrario! Queremos más, queremos dos tazas", comentó en la publicación de la escritora.

Al contrario! Queremos más, queremos dos tazas ???? ????????

Un beso grande y mil gracias ???? — Ada Colau (@AdaColau) March 8, 2020

La opinión de Pacheco sobre Ciudadanos y VOX

Durante su visita a la Academia, Pacheco trató temas como la críticas que reciben día a días las feministas: "Ese odio está muy presente en los partidos de la extrema derecha como VOX, que hablan de la ideología de género, otra invención absoluta. A Lesbos llegan refugiados y los fascistas no les dejan pasar. A las mujeres les gritan "zorras, dejad de pasar, folláis como conejos". La misoginia se cuela en estos discursos de odio", acusaba la escritora de "Listas, guapas, limpias" sobre el partido ultraderecha.

Sin embargo el aluvión de críticas llegó cuando opinó en contra del llamado "feminismo liberal", que defendió Ciudadanos hace un tiempo: "Tenemos que aspirar a un feminismo anticapitalista porque es el feminismo que puede cambiar la lógica y hacer que el mundo funcione de otra manera. Me hace mucha gracia el feminismo liberal de partidos como Ciudadanos o personas como Ana Botín. A mí no me interesa nada un feminismo que habla de que todas acabemos siendo empresarias y, para que eso ocurra, vayas a estar explotando a mujeres que cuiden a los niños para que otras sean directivas. Ese feminismo liberal es un desastre y solo va a acrecentar las desigualdades".