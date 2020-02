'OT 2020': Hugo, concursante favorito de la Gala 3

La noche del domingo 2 de febrero, 'OT 2020' celebró su tercera gala de la edición, en la que Eli Rosex se convirtió en la segunda expulsada tras perder el duelo frente a Rafa Romera, el otro nominado que dejó tras de sí la Gala 2. Tras una emotiva despedida de la canaria con todos sus compañeros, Roberto Leal fue el encargado de dar el nombre del favorito del público, quien acabó siendo Hugo Cobo.

Hugo, concursante favorito en la Gala 3 de 'OT 2020'

El concursante, que interpretó con Anaju, la canción "Señorita" y obtuvo un 21% de los votos, quedó por delante de sus compañeros Gèrard y Nia Correia, quienes quedaron en segundo y tercer lugar con 13% y 12% de los votos, respectivamente, tras su emotiva actuación juntos con "La despedida", de Cami. "Menuda sacudida nos habéis pegado a todos. Es muy difícil lo que acabáis de hacer", alabó Nina, durante las valoraciones.

Como favorito de la gala, Hugo gozó del privilegio de la inmunidad, que tenía oportunidad de emplear consigo mismo o con alguno de sus compañeros. Una decisión que el concursante tuvo que tomar antes de conocer la decisión de los jueces, por lo que se decantó por usarlo consigo mismo. "Tienes un don que te hace destacar como artista y persona", alabó Portu. El juez señaló que dicho don "es una responsabilidad, porque puedes hacer buen uso de él y dar cosas increíbles", antes de que el favorito cruzara la pasarela, al ser inmune.

Eli, la segunda expulsada

En el lado contrario, Eli tuvo que despedirse de sus compañeros tras convertirse en la segunda expulsada de la edición frente a Rafa. Tras conocer la decisión de la audiencia, la canaria se mostró muy feliz por su compañero, uno de los más cercanos a ella dentro de la Academia, especialmente después de la semana que ella había pasado con gripe y faringitis. "Él se lo ha currado esta semana y yo no he hecho nada. No pasa nada", reconoció Eli, cuando Roberto le preguntó al respecto, antes de que tuviera ocasión de despedirse uno a uno de sus compañeros al ritmo de "No Good", de Kaleo.