'OT 2020': Eli, segunda concursante expulsada de la edición

La noche del domingo 2 de febrero, 'OT 2020' celebró su tercera gala de la edición, en la que Rafa Romera y Eli Rosex se jugaban su permanencia en la Academia tras una dura semana en la que muchos de los concursantes cayeron enfermos, incluida la concursante nominada. Finalmente, la canaria ha tenido que despedirse de sus compañeros, al convertirse en la segunda expulsada de la edición.

Eli y Rafa en la Gala 3 de 'OT 2020'

"Confío mucho en la gente, pero no confío en mí mismo", reconoció Rafa, durante un primer encuentro con Roberto Leal en el que les preguntó sobre cómo había ido su semana, tras lo cual el concursante señaló que, con el hecho de escoger la canción "Sentimiento de caoba", "quería demostrar un toque diferente". "No he vivido esta semana", admitió por su parte Eli, quien había pasado muchos días enferma, con gripe y faringitis.

"He aprendido a tener más confianza, a no rayarme tanto y a disfrutar más de la Academia", confesó Romera, cuando el presentador le preguntó qué se llevaba de su paso por el concurso, tras lo cual Eli bromeó con el hecho de haber aprendido a "ponerme el termómetro veinte veces al día y tomarme 200 pastillas". "He aprendido a disfrutar mucho más", concluyó la canaria, quien se mostró conforme con la decisión del público. "Él se lo ha currado esta semana y yo no he hecho nada. No pasa nada", declaró la segunda expulsada de la edición, quien apostó por irse "a lo grande", mientras abrazaba a sus compañeros al ritmo de "No Good", de Kaleo.

"Ha sido más duro de lo que pensaba"

Eli tuvo ocasión de charlar un rato con Noemí Galera tras la gala, donde pudo ver mensajes de apoyo. Un encuentro que comenzó con la directora preguntando por las impresiones de la concursante sobre su paso por la Academia. "Ha sido más duro de lo que pensaba que iba a ser", confesó la expulsada, antes de apuntar a la convivencia y al hecho de estar "encerrada". Además, Eli reconoció que, de volver a empezar la experiencia "cambiaría mi actitud" y escogió a Maialen como compañera de la que quería despedirse, "porque esa niña me salva la cabeza". "Creo que tu paso por este programa no ha sido nada fácil, pero creo en ti", concluyó Galera, antes de despedirse de la concursante.