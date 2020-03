'OT 2020': Hugo confirma su carpeta con Eva y no considera que haya sido infiel

'OT 2020' tiene muchos motivos para ser una de las ediciones más inolvidables. Este año han tenido muchas polémicas durante su emisión y además ha sido donde más carpetas se han creado dentro del concurso, aunque se han confirmado solo algunas, como la de Gèrard y Anne Lukin. No obstante, ya se desveló por parte de Samantha que todos los concursantes había tenido algo dentro de la Academia. Siempre ha habido una rivalidad entre la posible carpeta de Hugo Cobo y Anaju o de este mismo con Eva B por el cariño que siempre ha mostrado con ambas chicas. Una vez fuera del programa, tras haber sido suspendido por el coronavirus, Hugo ha realizado un directo donde ha confirmado su relación con Eva.

que hugo acaba de confirmar lo suyo con eva y dice que no considera que haya sido infiel porque tampoco llevaba tanto tiempo con aurora yo- pic.twitter.com/PcW7M6zh10 — BDJDNKDNDKKD (@longlivealren) March 17, 2020

hugo hace dos meses: LA MUJER DE MI VIDA

hugo hoy: tampoco llevabamos tanto tiempo y la relación no era sana pic.twitter.com/VO7JARiiFy — Amparo???? (@ampaaaro_) March 17, 2020

El 16 de marzo tuvo lugar el último directo de 'OT 2020' donde Noemí Galera les comunicaba a los concursantes que debido a las medidas preventivas que se habían impuesto por el estado de alarma, RTVE y Gestmusic habían acordado suspender el programa hasta que la crisis sanitaria por el coronavirus mejorase. Los concursantes se despidieron entre lágrimas y abrazos y en medio de toda esa emoción Hugo y Eva se besaron, lo que confirmó su carpeta y dejó fuera al team Anahug por completo. El joven de 20 años había entrado a 'OT 2020' con novia, una chica que se llama Aurora, quien incluso le mandó un vídeo de apoyo a Hugo dentro de la academia y él muy emocionado afirmó que se trataba de "la mujer de su vida".

Una vez fuera, el cordobés realizaba un directo con sus seguidores que por supuesto no perdieron la ocasión en preguntarle por su relación con Eva y su infidelidad a Aurora, algo que el triunfito considera que le ocurre a todo el mundo, incluida su expareja, lo malo es que a él se le ha grabado: "No he querido hacerle daño a nadie. No considero que soy infiel porque no he tenido nada firmado con nadie y tampoco llevaba mucho tiempo con Aurora", se justificaba el concursante de 'OT 2020'. "Se ha ido viendo cómo ha ido la cosa y ya está. Yo pensaba que no se veía porque trataba de hacerlo lo mejor posible pero me ha pasado igual que le puede pasar a cualquier persona", confesaba el concursante de 'OT 2020'.

Su relación con Anaju

Tras su ardiente interpretación del tema "Señorita", los seguidores del programa han deseado que la relación entre Hugo y Anaju fuese algo más que una amistad. Sin embargo, tras el beso entre él y Eva que confirmaba su carpeta y los fans de "Anahug" se han quedado con las ganas. Por si fuera poco, durante el directo le han preguntado al cordobés los motivos por los que no tuvo una despedida muy cálida con su compañera: "Quiero muchísimo a Anaju, es mi hermana mayor", confesaba el participante de 'OT 2020', dejando fuera de juego por completo la carpeta con ella.