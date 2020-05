'OT 2020': Lista completa de canciones de la Gala 11

Superada la primera semana tras el regreso a la Academia, 'Operación Triunfo 2020' se encuentra ya a pleno rendimiento para encarar la recta final durante las próximas tres galas. El jurado del programa realizó sus últimas nominaciones este miércoles y, tras la expulsión de la Gala 11 y si todo transcurre como en anteriores ediciones, procederá a evaluar con nota a los siete concursantes restantes, proceso tras el cual saldrán elegidos los tres primeros finalistas de 'OT 2020'.

Hugo y Bruno, concursantes de 'OT 2020'

Los alumnos de la Academia tienen por delante siete días de trabajo con los que defender su permanencia en el talent show de TVE y Gestmusic, en especial dos de ellos. Bruno y Flavio son los nominados de la semana y se juegan la expulsión, por lo que han podido elegir el tema que cantarán en la siguiente gala. Ambos se han decantado por sus primeros singles como artistas, lanzados al mercado gracias a 'OT'.

Noemí Galera ha sido la encargada este jueves de comunicar el resto de canciones a los demás concursantes. Como novedad, la canción grupal será interpretada junto a los profesores, con Manu Guix y Laura Andrés al piano, y Bruno tocará la batería.

Reparto de temas de la Gala 11

· Tema grupal (con los profesores): "Forever young", de Alphaville

· Bruno: "Fugitivos", tema propio

· Flavio: "Calma", tema propio

· Anaju: "Nunca estoy", de C. Tangana

· Eva: "Nothing else matters", de Metallica.

· Hugo: "La leyenda del tiempo", de Camarón

· Maialen: "Should I stay or should I go?", de The Clash

· Nia Correia: "Halo", de Beyoncé

· Samantha: "Freed from desire", de Gala

'El Ministerio del Tiempo' se cuela en 'OT 2020'

Tal y como la Directora de la Academia ha explicado, la elección del tema de Hugo coincide con la emisión del último episodio de 'El Ministerio del Tiempo'. El equipo del programa tenía en mente la canción y, justamente, la casualidad ha querido que forme parte de la banda sonora de la serie en una de sus tramas. Ante el desconocimiento de algunos de los concursantes de la ficción de RTVE, Noemí Galera, que se ha confesado fiel seguidora, ha planteado la posibilidad de proyectar alguno de los episodios en uno de los ratos libres que deje el horario.