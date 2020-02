'OT 2020': Carlos Herrera apoya a Estrella Morente en la polémica taurina y tacha a Maialen de "pobre boba"

La Gala 6 de 'OT 2020' dejó tras de sí un momento cargado de polémica, tras la decisión de Estrella Morente de arrancar su actuación, en la que compartía escenario con Nia, con unos versos protaurinos. Una iniciativa que tomó sin dar previo aviso a la organización del programa o la propia concursante, a la que tan solo preguntó si podía "calentar" antes de arrancar con "Volver" y sobre la que se ha posicionado públicamente Carlos Herrera, en la Cope.

Carlos Herrera y Estrella Morente durante su actuación en la Gala 6 de 'OT 2020'

El martes 25 de febrero, Herrera habló en su programa radiofónico de diversos temas de actualidad, antes de referirse a la polémica taurina surgida en el talent show en la noche del domingo. "Hablando de Radiotelevisión Española, magnífica intervención de Estrella Morente en el programa 'Operación Triunfo' donde una pobre boba había dicho tonterías sobre los taurinos", declaró el periodista, refiriéndose así a Maialen, a raíz de la dura opinión personal que la concursante había manifestado en la Academia, en contra de la tauromaquia.

"Y llegó Estrella Morente y cantó unas letras de Bergamín sobre el torero, un poema de Bergamín dedicado a la tauromaquia", explicó Herrera, antes de declarar que "como los que ahora critican a Estrella no tienen ni puñetera idea de quién era Bergamín, a lo mejor les calma un poco decirles que al final de su vida Bergamín enloqueció, apoyó a Herri Batasuna". "A lo mejor por ahí se les baja un poquito la fiebre del coronavirus este políticamente correcto", criticó el presentador, antes de concluir con un "muy bien, Estrella Morente, bravo por ella".

Un detalle desapercibido

Dada la polémica generada en torno al arranque de Estrella Morente, la actuación de Nia, su acompañante sobre el escenario después de ganar dicho privilegio como favorita de la gala previa, pasó muy desapercibida entre el público. Tanto, que Nina, jurado de 'OT 2020', quiso destacar en su cuenta de Twitter un importante detalle que había pasado desapercibido sobre la intervención de la concursante. "Recién hecho un vistazo a redes y me sorprende que nadie hable de lo único realmente destacable de esta actuación: el Do 4 que belteó Nia", compartió Nina, tras lo cual añadió que "lo digo porque la semana pasada la escuché decir que no llegaba a esa nota". "Bendita inconsciencia. Bendito talento", concluyó la jueza, como alabanza a la concursante.