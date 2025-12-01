'OT 2025' despide a su penúltimo expulsado con una repartida votación entre Guillo Rist y Crespo

Por Beatriz Prieto | |

En pleno inicio del mes de diciembre, 'OT 2025' afrontó el arranque de su recta final con una undécima gala semanal en la que los espectadores decidieron el futuro de Guillo Rist y Javi Crespo después de que ambos quedaran nominados hace una semana. Un duelo que se resolvió con la segunda salvación consecutiva del barcelonés, por lo que Crespo vio concluida su experiencia con un 45% de los votos a su favor.

"Wonder", de Shawn Mendes, fue la elección de Guillo para pisar el escenario con su segunda nominación consecutiva a cuestas. "Ha pasado incluso más rápida, creo que ya la semana pasada había aceptado que ya queda poco y cualquiera puede irse. Entonces, creo que lo he llevado con mucha calma", valoró el concursante al respecto, tras defender un tema con el que quiso "rebuscar en todas las preguntas que me hecho durante mi vida y que me han surgido dentro del programa, te enfrentas a muchísimas inseguridades, a mucho juicio y es una gestión".

"Columbia", de Quevedo, fue la elección de Crespo, que afrontaba su primera nominación, una de las últimas de la edición: "Se vive una semana totalmente distinta, porque estando nominado me he dado cuenta de que nuestra única preocupación es pasárnoslo bien, poner todo lo que tenemos encima del escenario". "Me lo quería pasar bien, quería disfrutar. Es una canción que conozco y tenía ganas de hacer. Si no la hago aquí, no la hago nunca", confesó Crespo, sobre la elección de un tema con el que quiso "utilizar todo lo que he aprendido en la Academia y, durante la semana, trabajar mucho, que al final eso te distrae de pensar que estás nominado".

Concluidas las actuaciones de sus compañeros, el programa mostró el reparto de los votos entre ambos concursantes,. "Eres un tío tan genial, tan trabajador, tan buena gente, tan disciplinado, con una voz estupenda, que", elogió entonces Chenoa del expulsado, antes de dar paso a su vídeo de repaso del concurso.

En él, el cordobés confesó que, desde que el casting, tuvo claro que "tenía que dar todo por esta experiencia, disfrutarla al máximo y he llegado a una gala 11, así que no puedo estar más contento". "Entrar en 'OT' me ha servido para crecer emocionalmente, compartir momentos con personas que aman lo que yo amo. He disfrutado mucho, he sido yo mismo, así que salgo de aquí siendo una persona y un artista creo que más completo", declaró Crespo que, tras despedirse de sus compañeros uno por uno, se fundió con ellos en un abrazo colectivo.