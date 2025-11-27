Por Beatriz Prieto |

La entrega de 'Conexión OT' del miércoles 26 de noviembre no solo contó con la visita de los nominados de esta semana, Guillo Rist y Javi Crespo, sino que Miriam Rodríguez también tuvo ocasión de charlar con una de las integrantes del jurado de 'OT 2025', Leire Martínez. Era entonces cuando la jueza, entre otras cosas, destapó los agresivos mensajes que habría recibido a raíz de su trabajo en el talent de Prime Video.

"Hemos llegado a un punto del programa en el que tengo sensaciones encontradas. Veo que ya queda poquito para el final y me da como penita, y tampoco quiero adelantarme a los acontecimientos", confesó la cantante, cuya intención era "disfrutar de cada semana que queda". Era entonces cuando Rodríguez quiso saber si "lo estás disfrutando": "Muchísimo. Más allá de... cuando me lo plantearon, ni me lo pensé. Dije: 'Por supuesto que quiero estar'. No tuve ninguna duda".

"Y una vez que había dicho que sí, de pronto la gente me decía: 'Bueno, pero el fandom... verás luego los comentarios, os van a dar caña'", relató Martínez, quien entonces opinaba que "no será para tanto", al contrario de lo que ha acabado descubriendo desde que arrancó el talent. "Lo es si tú le das esa importancia, también te digo. Puede serlo", matizó la cantante, antes de compartir que "a mí me han amenazado de muerte por nominar, por nominar a Lucía me han amenazado de muerte. Y eso no me había pasado en la vida".

antes de opinar que "creo que nunca debemos cruzar límites en cuanto a violencia en ese sentido". "y que tiene que ver a veces con la pasión que mueven este tipo de programas", manifestó la vasca.

"Pero sí, estoy alucinando. Es verdad que también son los menos, ¿eh? Hay que reconocer que son los menos los que se descontrolan hasta el punto de dar ese paso", remató la jueza, con quien Rodríguez se mostró de acuerdo al señalar que "es heavy". "Siempre lo decimos: el formato de 'OT' y su fandom es muy intenso. Pero creo que hay gente que no es consciente de la intensidad que hay detrás de ciertas cuentas, que si abres a veces cierta red social dices 'guau', manifestó la presentadora.

"Te encuentras con un mundo que no está bien, que no es justificable", señaló Rodríguez al respecto. De hecho, la gallega coincidió con su invitada en que "podemos entender la intensidad que hay detrás de esto, por supuesto, y es también lo que hace que funcione como funciona". "Pero tú estás ocupando un puesto de trabajo y obviamente esto es un concurso que todo el mundo entiende su funcionamiento", defendió la también cantante.