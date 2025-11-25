'OT 2025' elige a sus nominados de la gala 10 tras proclamar favorito a Tinho por segunda vez

Por Beatriz Prieto |

La décima gala de 'OT 2025', emitida el lunes 24 de noviembre en Prime Video, vivió la despedida de Téyou como novena expulsada de la edición. Con solo siete concursantes y un favorito, que resultó ser Martín Tinho, el jurado lo tuvo más complicado para dejar en duda a cuatro de ellos. Una pequeña lista que, como siempre, se redujo a solo dos, Guillo Rist y Javi Crespo, quienes quedaron en manos de los espectadores de cara la próxima expulsión.

Miriam Rodríguez fue la encargada de recordar que el favorito de la semana obtendría la última inmunidad, dado que a partir de la próxima gala podría ser nominado. La presentadora procedió a desvelar que Olivia Bay, Claudia Arenas y Tinho habían sido los más votados para obtener un privilegio que finalmente cayó en manos del gallego, por segunda vez en el concurso, con el apoyo del 30% de los votos. "Os tenemos que felicitar a todas y a todos, porque ha pasado lo que en realidad no queremos que pase mucho, porque nos pone en una situación más difícil", trasladó entonces Guille Milkyway, en nombre del jurado.

Tinho, Claudia y Olivia, concursantes más votados para favorito de la semana en la gala 10 de 'OT 2025'

Antes de iniciar las valoraciones, el juez señaló que "hoy ha sido una gala increíble, con actuaciones que son dignas de artistas consolidados" y felicitó a Tinho por su privilegio: "Creemos que esa energía que no sabemos de donde sale te ha favorecido en tu actuación". Con eso mente, Cris Regatero fue la encargada de dar el primer jarro de agua fría a Crespo, a quien pusieron en duda tras interpretar un tema que "presenta un montón de efectos vocales y a ti te ha tocado hacerlo al desnudo, se ven un poco más las vergüenzas y te hemos perdido. No ha sido un mal pase, pero no te hemos disfrutado tanto como otras veces".

Guillo y Crespo, nominados en la gala 10 de 'OT 2025'

Un repetidor y un "novato"

: "Sentimos que ninguna actuación se lo merece, solo podemos salvar a dos y esto ya es un poco echarlo a suertes"., a pesar de realizar "una actuación preciosa, has estado afinado y ha sido emocionante", puesto que "nos hemos centrado en las dos actuaciones que hemos considerado que sobresalían con respecto al resto".después de que el jurado apuntara a "los desajustes en los agudos".

De este modo, Cristina Sánchez y Olivia fueron las únicas en cruzar la pasarela por decisión de un jurado que admitió haber "pensado más en positivo que en negativo" para nominar. De hecho, Noemí Galera coincidió con ellos al señalar que "había pocas cosas negativas que decirles". "Hemos disfrutado con todas las actuaciones, pero hemos decidido que quien debe cruzar la pasarela, con honores, es Claudia Arenas", anunció entonces la directora, en nombre del profesorado.

La alicantina se sumó entonces a sus tres compañeros para la votación del segundo salvado. Este resultó ser Guille, gracias al voto de Tinho, que pasó a valer el doble ante el empate con dos votos con Guillo. De este modo, Crespo se estrenó en la palestra sin ningún voto de sus compañero, mientras que Guillo repetía por segunda semana consecutiva. "El mejor amigo que me llevo de la Academia es Guillo, así que vamos a vivir la nominación desde el corazón y desde querernos mucho", declaró Crespo, mientras que su compañero se mostró "muy orgulloso" de su trabajo.