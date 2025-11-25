FormulaTV
Conectar

REPARTO DE TEMAS

'OT 2025': Lista completa de canciones de la Gala 11

Tras la expulsión de Téyou, los concursantes de 'OT 2025' ya encaran la recta final del formato de Prime Video.

'OT 2025': Lista completa de canciones de la Gala 11
©Prime Video
Por Almudena M. LizanaPublicado: Martes 25 Noviembre 2025 18:09 (hace 1 hora)

Programa relacionado

Operación Triunfo

Operación Triunfo

Operación Triunfo

2001 - Act

España

Talent Entretenimiento

6,1

25 críticas

Popularidad: #1 de 2.135

  • 395

  • 8

En la décima gala de 'Operación Triunfo', los espectadores del programa producido por Gestmusic se despedían de Téyou, que perdía en un duelo muy ajustado contra Guillo Rist. Encarando ya la recta final del concurso, Guillo repitió como nominado, mientras que Javi Crespo se enfrenta a su primera semana en peligro.

Y es que Crespo ha estado propuesto para nominación en dos ocasiones anteriormente, aunque en la primera fue salvado por los profesores y la segunda por los compañeros. Sin embargo, con cada vez menos compañeros en la Academia, el asunto se complica y los profesores salvaron a Claudia Arenas y el resto de concursantes a Guille Toledano.

Olivia, en la Gala 10 de &#39;Operación Triunfo 2025&#39;
Olivia, en la Gala 10 de 'Operación Triunfo 2025'
Vídeos FormulaTV

Tras el repaso de la décima gala, los concursantes han vivido un nuevo reparto de temas, donde la grupal arranca con muy buen rollo gracias al 'Voy a pasármelo bien' de los Hombres G. Crespo ha vuelto a apostar por un tema más bien urbano con el 'Columbia' de Quevedo, mientras que Guillo ha preferido una canción de Shawn Mendes.

Todos los temas de la Gala 11

  • Canción grupal: 'Voy a pasármelo bien' - Hombres G
  • Crespo (nominado): 'Columbia' - Quevedo
  • Guillo Rist (nominado): 'Wonder' - Shawn Mendes
  • Cristina: 'Punto de partida' - Rocío Jurado
  • Olivia: 'Where is my husband!' - Raye
  • Claudia: 'Overjoyed' - Stevie Wonder
  • Tinho: 'I'm Outta Love' - Anastacia
  • Guille Toledano: 'El roce de tu piel' - Revólver
Tinho, favorito en la Gala 10 de &#39;Operación Triunfo 2025&#39;
Tinho, favorito en la Gala 10 de 'Operación Triunfo 2025'

Canciones muy interesantes

El resto de concursantes han celebrado los temas que han escogido para ellos, con un potente 'Punto de partida' de Rocío Jurado para Cristina Sánchez o el mítico 'I'm Outta Love' de Anastacia para Tinho, donde el gallego, que salió como favorito del público por segunda vez en el programa de Prime Video, podrá presumir de agudos.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas