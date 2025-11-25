FormulaTV
Conectar

PEQUEÑA DIFERENCIA

'OT 2025' resuelve un ajustado pulso entre Téyou y Guillo Rist con su novena expulsión en la gala 10

La votación dejó un salvado con el 52% de los votos, frente al 48% del concursante que tuvo que despedirse del programa.

'OT 2025' resuelve un ajustado pulso entre Téyou y Guillo Rist con su novena expulsión en la gala 10
©Prime Video
Por Beatriz PrietoPublicado: Martes 25 Noviembre 2025 00:41 (hace 9 horas)

Programa relacionado

Operación Triunfo

Operación Triunfo

Operación Triunfo

2001 - Act

España

Talent Entretenimiento

6,1

25 críticas

Popularidad: #1 de 2.135

  • 395

  • 8

Posados de los concursantes de 'OT 2025' 17 fotos

Los 16 concursantes de 'Operación Triunfo 2025' Javi Crespo es concursante de 'OT 2025' Téyou es concursante de 'OT 2025' Judit es concursante de 'OT 2025' Claudia Arenas es concursante de 'OT 2025' María Cruz es concursante de 'OT 2025' Cristina es concursante de 'OT 2025' Carlos es concursante de 'OT 2025' Quique es concursante de 'OT 2025' Salma de Diego es concursante de 'OT 2025' Iván Rojo es concursante de 'OT 2025' Laura Muñoz es concursante de 'OT 2025' Olivia es concursante de 'OT 2025' Tinho es concursante de 'OT 2025' Lucía Casani es concursante de 'OT 2025' Sam es concursante de 'OT 2025' Guille Toledano es concursante de 'OT 2025' Guillo Rist es concursante de 'OT 2025'

'OT 2025' afrontó este lunes 24 de noviembre su décima gala semanal en Prime Video, con el futuro de Guillo Rist y Téyou en manos de su audiencia. Un pulso entre dos buenos amigos que quedó de lo más ajustado, con un 52% de los votos y un 48%, cifra que puso fin al concurso de la cántabra.

Guillo fue el encargado de abrir las actuaciones individuales al ritmo de 'Abracadabra' de Lady Gaga, con el que despertó una ovación entre los presentes. "Algo que creo que me define es esa expresividad, el intentar llegar a un extremo, a lo más difícil, lo más al límite", explicó el concursante, sobre los motivos para elegir su tema. Asimismo, el barcelonés aseguró llevar "bien" su primera nominación: "Me ha dado un poco de respiro. (...) Me ha hecho dejar a un lado el perfeccionismo y la autoexigencia por un momento y estar orgulloso del trabajo que he hecho, de llegar donde he llegado".

Téyou durante su actuación en la gala 10 de &#39;OT 2025&#39;
Téyou durante su actuación en la gala 10 de 'OT 2025'
Vídeos FormulaTV

'Je Vole' de Louane fue la elección de Téyou en la que también era su primera nominación, con una actuación que desató el llanto de su compañero. "La canción es una despedida y me parece perfecta para este contexto. Si me voy, que sea así, despidiéndome, pero desde el sitio más bonito", declaró la cántabra, para quien estar nominada con Guillo "es horroroso". "Yo creo que lo llevamos muy guay, hablamos el mismo idioma y vivir nuestra primera nominación juntos ha sido perfecto, porque nos hemos entendido y hemos sabido apoyarnos el uno al otro", valoró Téyou.

"Eres una tía muy auténtica"

Una vez concluidas las actuaciones del resto de compañeros, Téyou y Guillo se mostraron tranquilos antes de descubrir que su votación se repartía en un 52% y un 48%, lo que hizo sonreír a ambos concursantes. "Me alegro", confesó Guillo, quien resultó ser el salvado de la noche, lo que puso punto final al concurso de Téyou, con la que se fundió en un cariñoso abrazo. "Me flipa la gente que canta como es. Eres una tía muy auténtica, con una personalidad muy currada y muy puesta prueba. Te respetas mucho y eso es respetar lo que haces", alabó Chenoa de la cántabra.

Los concursantes de &#39;OT 2025&#39; se despiden de Téyou en la gala 10
Los concursantes de 'OT 2025' se despiden de Téyou en la gala 10

La presentadora dio así paso a su vídeo de despedida, en el que Téyou reconocía no haberse imaginado llegando a una gala 10, dado que "pensaba que ni iba a pasar de la gala 0". "Para mí 'Operación triunfo' ha sido una de las grandes apuestas de mi vida, el gran 'me tiro a la piscina' y me alegro mucho de haberlo hecho", declaró la expulsada, tras lo cual pudo despedirse de sus compañeros, uno con uno, antes de compartir un abrazo colectivo y animarse a estrechar las manos de los jueces.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas