'OT 2025' afrontó este lunes 24 de noviembre su décima gala semanal en Prime Video, con el futuro de Guillo Rist y Téyou en manos de su audiencia. Un pulso entre dos buenos amigos que quedó de lo más ajustado, con un 52% de los votos y un 48%, cifra que puso fin al concurso de la cántabra.

Guillo fue el encargado de abrir las actuaciones individuales al ritmo de 'Abracadabra' de Lady Gaga, con el que despertó una ovación entre los presentes. "Algo que creo que me define es esa expresividad, el intentar llegar a un extremo, a lo más difícil, lo más al límite", explicó el concursante, sobre los motivos para elegir su tema. Asimismo, el barcelonés aseguró llevar "bien" su primera nominación: "Me ha dado un poco de respiro. (...) Me ha hecho dejar a un lado el perfeccionismo y la autoexigencia por un momento y estar orgulloso del trabajo que he hecho, de llegar donde he llegado".

Téyou durante su actuación en la gala 10 de 'OT 2025'

'Je Vole' de Louane fue la elección de Téyou en la que también era su primera nominación, con una actuación que desató el llanto de su compañero. "La canción es una despedida y me parece perfecta para este contexto. Si me voy, que sea así, despidiéndome, pero desde el sitio más bonito", declaró la cántabra, para quien estar nominada con Guillo "es horroroso". "Yo creo que lo llevamos muy guay, hablamos el mismo idioma y vivir nuestra primera nominación juntos ha sido perfecto, porque nos hemos entendido y hemos sabido apoyarnos el uno al otro", valoró Téyou.

"Eres una tía muy auténtica"

Los concursantes de 'OT 2025' se despiden de Téyou en la gala 10

Una vez concluidas las actuaciones del resto de compañeros, Téyou y Guillo se mostraron tranquilos antes de descubrir que. "Me alegro", confesó Guillo, quien resultó ser el salvado de la noche, lo que. "Me flipa la gente que canta como es. Eres una tía muy auténtica, con una personalidad muy currada y muy puesta prueba.", alabó Chenoa de la cántabra.

La presentadora dio así paso a su vídeo de despedida, en el que Téyou reconocía no haberse imaginado llegando a una gala 10, dado que "pensaba que ni iba a pasar de la gala 0". "Para mí 'Operación triunfo' ha sido una de las grandes apuestas de mi vida, el gran 'me tiro a la piscina' y me alegro mucho de haberlo hecho", declaró la expulsada, tras lo cual pudo despedirse de sus compañeros, uno con uno, antes de compartir un abrazo colectivo y animarse a estrechar las manos de los jueces.