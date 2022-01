Pablo Alborán ha sido el primer invitado de la octava temporada de 'Planeta Calleja'. El malagueño viajó a Uganda junto a Jesús Calleja, con quien se abrió en canal durante la aventura. Juntos conocieron a los miembros del grupo musical "Ndote Cultural Troupe", momento en el que el cantante se emocionó especialmente y contó por lo que estaba pasando emocionalmente en el momento de la grabación.

Pablo Alborán, en 'Planeta Calleja'

"Yo me dedico a la música, ellos también se dedican a la música. Tenemos el mismo sentimiento, la misma pasión; y yo vengo de un mundo y ellos pertenecen a otro. Sin embargo, la música se vive de la misma manera, pero a veces se te olvida. El ritmo en el que uno se mete hace que se te olvide la razón por la cual estás realmente haciendo música", comenzaba, muy emocionado, su confesión.

"Me está viniendo que te mueres, lo necesitaba", se sinceraba con Calleja. Con lágrimas en los ojos, Alborán confesó que estaba "super contento" de estar allí, puesto que era algo que "necesitaba". "Necesitaba encarecidamente un contacto real", le decía a su compañero. Al momento, Calleja quiso conocer si el cantante si se encontraba en "una segunda crisis de tener que parar un poco". "Sí, pero esta vez no puedo parar. Entonces, venir aquí me ha obligado a parar y es como un regalo del cielo", le contestaba Alborán.

En sintonía

El malagueño tuvo la oportunidad de conocer a los integrantes de la mencionada agrupación musical, con los que compartió experiencias. "Muchas gracias, es un honor estar aquí, me siento muy afortunado. Me habéis ayudado mucho a reconectar conmigo mismo, con mi música y con algo honesto y real de verdad", les agradecía con una sonrisa.