Pablo Alborán habla en 'El Hormiguero' sobre su vida tras anunciar que es gay: "Me encerré en el estudio"

Pablo Alborán fue este martes a divertirse a 'El Hormiguero' para presentar "Si hubieras querido", su nuevo single y adelanto de "Vértigo", su quinto álbum de estudio. Como era inevitable, el malagueño ahondó durante su entrevista con Pablo Motos en algunos aspectos de su vida personal, especialmente en la reciente declaración pública de su homosexualidad que generó toda clase de debate y comentarios.

"El juicio no lo hago yo y tampoco me lo han hecho a mí. Quien lo haya hecho, tiene un problema", opinó el cantante cuando el presentador le preguntó si España es realmente un país moderno cuando hay gente que todavía tiene que salir del armario "como si fuese un juicio en el que dejar de sentirse sospechoso". Alborán repasó el día en el que colgó el famoso vídeo en sus redes sociales y las consecuencias que tuvo.

Pablo Alborán visita 'El Hormiguero'

"¿Sentiste vértigo?", le preguntó Motos, haciendo alusión al título de su próximo disco. "Sí y no. Lo dije donde, como y cuando yo quería. Es otra de las cosas que hay que fomentar, que se tomen las decisiones cuando y como uno quiere. Y punto final", declaró. "Seguí igual, me encerré en el estudio y seguí componiendo y escribiendo, todo ha sido exactamente igual", detalló en relación a las consecuencias de su anuncio.

"Mi manager siempre ha sido la verdad y la honestidad por delante"

Pablo Alborán reconoció que dar ese paso ha sido también una ayuda para muchas familias, tal y como le han hecho llegar. "Padres que me escribían y me decían 'ha sido precioso ver cómo mi hijo me enseñaba el vídeo y no hacía falta más'. La vida te devuelve esos regalitos", admitía el andaluz con una sonrisa.

Durante su paso por el espacio de Antena 3 el artista también quiso acordarse de su propia familia, a la que define como "un clan súper poderoso" en el que siempre se apoya. "Mi madre es muy crítica", reconocía, ya que ella resta importancia a la fama que rodea a Alborán. "Para mí no eres Pablo Alborán, eres mi hijo, y me voy a sentir orgullosa siempre", le dijo una vez. Por otro lado, señaló en su manager uno de sus máximos apoyos: "Siempre ha sido la verdad y la honestidad por delante".