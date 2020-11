Pablo Díaz se convierte en centenario de 'Pasapalabra': "Si puedo estar otros 100 programas, yo encantado"

La pasada tarde del 12 de noviembre significó un antes y un después para Pablo Díaz, el concursante de 'Pasapalabra'. Aunque pudiera parecer un día más con sus pruebas y las complicaciones de El Rosco en su duelo con Luis de Lama, lo cierto es que el tinerfeño logró un hito: haber participado en 100 programas consecutivos, algo logrado por tan solo unos pocos.

Pablo se convierte en el sexto centenario de 'Pasapalabra'

Roberto Leal introducía en el programa que se trataba de un día muy bonito y pedía así un aplauso para el concursante: "Entras en el club de los centenarios, donde solo 5 lo han conseguido de manera consecutiva", puntualizaba el presentador. Con orgullo, Díaz afirmaba que era el sexto: "Estoy encantadísimo, esto es día a día. Con Luis es una gozada estar, o sea que, si puedo estar otros cien más, yo encantado".

El participante asegura que no se imaginaba haber alcanzado esta cifra: "Cuando yo entré, y encima con Nacho, fue como 'mira, si puedo aguantar un par de programas contra Nacho yo ya me doy con un canto en los dientes'". Sin embargo, el ya centenario tiene claro que su meta no se queda ahí y quiere ir acumulando récords, batiendo las marcas de los cinco centenarios que hay por delante de él. "De momento el primero es David Leo, que hizo 109, a ver si puedo estar hasta 110", afirmaba.

¿Se convertirá en el más longevo?

100 programas es una marca solo conseguida por otros cinco concursantes, por lo que Pablo puede estar más que orgulloso de su hazaña en el programa. Como él mismo se ha propuesto, en lo que consigue el bote quiere ir superando los récords de otros míticos. A David Leo le siguen Orestes, con 119 y Jero Hernández con 121 y 120. Un poco más adelante se encuentra Antonio Ruiz, que logró 126 programas, mientras que la máxima permanencia es para Fran González, que ganó con su programa número 168.