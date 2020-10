Pablo Iglesias se declara fan de 'Veneno': "Te hace llorar, reír, recordar, empatizar y comprender el dolor"

No es nada nuevo que el secretario general de Podemos comparta su pasión por las series en las redes sociales. Pablo Iglesias no solo es fan de 'Juego de Tronos', también ha recomendado ficciones como 'Baron Noir', 'Recursos inhumanos', 'El Colapso', 'La conjura contra América', 'Hippocrate' o 'Press', entre otras. La última producción que ha enamorado al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 es la serie española de Atresplayer sobre la vida de Cristina La Veneno.

Pablo Iglesias

"Anoche acabé de ver 'Veneno'. Te hace llorar, reír, recordar, empatizar pero, sobre todo, te hace comprender el salvaje dolor que se ha infringido y se infringe a las personas trans, simplemente por ser ellas mismas. Ojalá mucha gente joven vea la serie", comentaba en su cuenta de Twitter tras ver los primeros seis episodios de la ficción creada y dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

A pesar del mensaje positivo y de apoyo a las personas transexuales, el líder de Podemos recibió algunas críticas por dos lapsus. En primer lugar, informaron al político de que era imposible que hubiese terminado de ver 'Veneno', ya que todavía quedaban dos episodios por emitir cuando publicó el tuit. "Yo he visto seis y me da la impresión de que acababa ahí", comentaba al descubrir que son ocho entregas. "Pues me das una alegría", añadía. La segunda oleada de comentarios criticó el uso inadecuado de "infringir" (quebrantar leyes, órdenes) en vez de "infligir" (causar un daño).

Crítico de series

Tras disfrutar del séptimo episodio, estrenado este domingo 19 de octubre, Iglesias volvió a compartir su opinión en Twitter: "Hay cosas que es necesario ficcionalizar para entender en toda su dimensión. Que mujeres trans condenadas a prisión hayan sido enviadas a prisiones de hombres es un crimen y una vergüenza para nuestra democracia. Serie valiente donde las haya".