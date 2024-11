Por Redacción |

La polémica de los invitados de 'El hormiguero' y 'La revuelta' ha sido uno de los temas principales del fin de semana después de que David Broncano denunciara en su programa que el espacio de Antena había impedido que se hiciera la entrevista al piloto Jorge Martín. Unos días después (el primero con programa desde entonces), Pablo Motos se ha pronunciado en directo para contar su versión. En sus propias palabras, necesitaba "restablecer la verdad".

Pablo Motos, con la noticia falsa de fondo en 'El hormiguero'

El presentador habló de "intereses y cortinas de humo", de que está acostumbrado a escuchar "barbaridades" tanto del programa como de él. ", de manera continuada, pullas de mal gusto, irrespetuosas, camufladas de humor cuando, en realidad, son ataques".

Y tras explicar todo lo que ocurrió con el invitado, Motos aseguró que no lo estaría haciendo "si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada, se difunde desde una televisión pública".

"Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, una televisión pública que estimó que este era uno de los tres temas más importantes de ese día. Lo que fue un mero malentendido por un invitado fue convertido en una de las noticias principales del 'Telediario' ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de esa misma noche y durante todo el día siguiente", seguía comentando el presentador, y añadía: "Si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiera sido llamar a la otra parte implicada, que somos nosotros".

Titulares de fondo

Todo esto ocurría mientras en la pantalla del fondo aparecían titulares de distintos medios como "Broncano lanza un bulo contra Pablo Motos para tapar la peor semana de su historia", "Broncano berrea para crear una conveniente cortina de humo" o el de "RTVE abre sus informativos con la polémica entre Broncano y Motos en pleno estallido del caso Aldama" que ya ha quedado más que demostrado que era un bulo muy fácil de comprobar.

Sin embargo, mientras se mostraba esta noticia falsa, Motos decía que le resultaba "muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado ni a nosotros ni a Atresmedia", y hablaba de que "esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación, que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información".

Silvia Intxaurrondo responde

Pablo Motos hace un discurso contra la desinformación apoyándose en la imagen de una noticia falsa.

El matinal a las 06.00 abrió con Aldama

La Hora de la 1 a las 08: abrió con Aldama

El telediario de las 15.00 abrió con Aldama

El telediario de las 21.00 abrió con Aldama



Motos... pic.twitter.com/ZOPf2GhnnQ — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) November 26, 2024

Entre los titulares que se mostraban, también había uno de 'La hora de La 1' donde además se mostraba en imagen a la presentadora Silvia Intxaurrondo. A primera hora de esta mañana del martes 26, ella misma respondía en redes sociales desmintiendo de nuevo a Motos por su "discurso contra la desinformación apoyándose en la imagen de una noticia falsa".