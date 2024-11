Por Beatriz Prieto |

Después de la denuncia que 'La revuelta' realizó el pasado jueves 21 de noviembre, cansados de quedarse sin invitados por las supuestas presiones desde 'El hormiguero', el programa de Antena 3 no ignoró el asunto que se hizo viral en redes con la curiosa protesta del equipo de David Broncano. De hecho, Pablo Motos arrancó la emisión señalando "no me queda más remedio que defenderme de una agresión que me han hecho al equipo y a mí", algo que no hizo hasta los últimos minutos del programa.

Pablo Motos carga contra Televisión Española desde 'El hormiguero'

El presentador arrancó pidiendo "perdón a toda la audiencia, porque con la que está cayendo (...) tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo. Pero necesito restablecer la verdad". "Se ha hablado mucho de este tema, quizás demasiado, pero", prosiguió Motos, consciente de los mucho que se habla de su programa y de él mismo. "Siempre he intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia", lanzó el valenciano, en una clara referencia a 'La revuelta'.

"No tengo ningún problema, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo de 'El hormiguero' y se insinúen cosas que no son ciertas", aseguró Motos. El presentador explicó lo ocurrido en torno a Jorge Martín, el campeón de Moto GP: "Teníamos entrevista cerrada y pactada desde el 29 de octubre, un mes antes. Teníamos compromiso de que la primera entrevista la daría en 'El Hormiguero' y lo reclamamos, porque para nosotros ofreceros el mejor programa es una cosa muy seria". "La fecha pactada era el 27 de noviembre, como así será, pero el pasado jueves nos sorprendimos al ver un vídeo en el que se decía que iba a 'La revuelta'", relató Motos, quien defendió que "nosotros hicimos lo que haría cualquier profesional, que es llamar a su equipo y preguntarle qué ha pasado".

"Se ha dudado de nuestra profesionalidad"

"Nos explican que se ha producido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge y la solución es que se grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir aquí", continuó el presentador, quien acusó a 'La revuelta' de que esto "se ocultó y se supo al día siguiente gracias a los medios independientes, que desmintieron la versión inicial, y a espectadores y periodistas que estuvieron en la grabación". El presentador confesó que "no estaría aquí dando esta explicación (...), si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada, se difunde desde una televisión pública".

"Nos cuesta creer que no haya otros intereses"

El valenciano criticó que Televisión Española "estimó que este era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo": "No estoy exagerando. Lo que era un mero malentendido por un invitado, fue convertido en una de las noticias principales del telediario, ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad". Motos también señaló que, "si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiera sido llamar a la otra parte implicada, que somos nosotros". "Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado ni a nosotros ni a Atresmedia", lanzó Motos.

Pablo Motos responde a la polémica #KiraSalvaEH pic.twitter.com/3VFL8kkWaZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 25, 2024

Asimismo, el presentador opinó que "esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación, que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información". "Por eso, a todo el equipo del programa y a mí, nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió", confesó el valenciano, quien defendió que el hecho de que "se caigan los invitados de la agenda, es lo más normal". "Y ahí está la destreza de un buen equipo, para encontrar una forma de sacarlo adelante decentemente. Nos ha pasado a nosotros, les ha pasado a cualquiera que se dedique a esto y lo que lamento es que, esta vez, alguien haya transformado una cosa así en una cuestión de Estado", remató Motos.