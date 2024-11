Por Beatriz Prieto |

Después de su protesta del pasado jueves 21 de noviembre contra las continuas malas praxis de 'El hormiguero' para sabotear a sus invitados, 'La revuelta' inició su programa del lunes 25 de noviembre sin eludir el terremoto que provocó su protesta, con berrea incluida por parte del público del teatro, al igual que con su habitual humor.

Ricardo Castella, Grison y David Broncano en 'La revuelta'

, dedicó Broncano, después de iniciar el programa con la habitual ovación, mientras se acercaba al bombo que acaba de usar, en el que habían grabado la imagen de un ciervo, en la cara opuesta al "fuerza, Valencia" puesto desde la trágica DANA., para desconcierto de Ricardo Castella , mientras Broncano no podía contener la risa: "¿Esto son abucheos o es berrea?"

"No lo hicimos por buscar audiencia, todo lo contrario. De hecho, ese día íbamos por encima y luego bajó con los ciervos", confesó el presentador, al hablar de la curva de audiencia del pasado jueves. "A mí lo que me jode es que haya salido Aldama haciendo declaraciones para hacernos una cortina de humo. Cómo se nota que le están dando pasta para que vaya rajando", bromeó Grison, dando la vuelta a una de las acusaciones que se habían lanzado contra el programa de tratar de "tapar" dicha noticia de gran notoriedad con su protesta.

"De las frases que más rabia me dan"

"Yo al día siguiente me imaginé a Hugh Grant preguntando al mánager 'qué tal ha ido la audiencia'. 'Pues hemos ganado por 3 décimas'. '¿Contra quién?'. 'Contra unos ciervos, señor'", compartió Broncano. "Un día bajando Despeñaperros te vas a quedar sin frenos, ¿lo sabes, no?", planteó Grison al jienense. El aludido confesó entonces que "ha habido un par de cosas que han dicho que me han hecho mucha gracia", como el hecho de que hubieran "descubierto" que "en realidad sí que grabaron la entrevista con Jorge Martín'".

La berrea somos todos ????



Gracias a todas y todos los que se comieron 20 minutos de imágenes de animales. El documental de La 2 más visto de la historia. Más de 50 millones de personas lo ha visto solo en redes sociales. pic.twitter.com/qSZxbfY1Pt — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2024

"Eso no lo hemos ocultado, es como si me voy yo a mi casa con él a grabar un podcast. Grabar sí que se podía grabar, lo que no se podía es emitir", recordó Broncano, algo que había trastocado por completo el trabajo del equipo para ese jueves. "Una cosa que me ha gustado mucho es lo de: 'Estas cosas de presiones con invitados siempre se ha hecho así'. Es de las frases que más rabia me dan, 'esto siempre se ha hecho así'", se sincero el jienense. "Se tenía a la gente esclavizada y ya no se hace así", añadió Castella, con ironía.