Tras la protesta de 'La revuelta' al verse perjudicados una vez más por las malas artes de 'El hormiguero' para perjudicar su agenda de invitados, el programa de David Broncano no eludió el revuelo en la entrega del lunes 25 de noviembre. De hecho, el presentador y su equipo lo abordaron con humor en el arranque del programa, en el que recibieron la visita de Rigoberta Bandini quien, de forma inesperada, desveló ser una de las vetadas en el programa de Antena 3.

Rigoberta Bandini y David Broncano en 'La revuelta'

"Estoy contento de que hayas venido, y eso que", declaró Broncano, tras recibir a su invitada, quien matizó que dicho mensaje se lo envió el viernes, después de lo ocurrido en su programa., acusó la artista. Broncano procedió a explicar que "con toda la movida", Rigoberta le envió un SMS, dado que no utiliza Whatsapp, razón por la que se le había "olvidado completamente" contestarla.

"Pero el viernes, a primera hora de la mañana, me mandaste un mensaje poniendo: 'David, sé que voy el lunes, pero me acaban de llamar de 'El Hormiguero' y no puedo'. Y yo: 'Hombre, por favor, no'", relató el presentador. "Pero ya sabías que era broma, ¿no? Si yo estoy vetada además, yo no puedo ir. Ni siquiera sé por qué", desveló entonces la invitada. El presentador quiso saber entonces si "has ido alguna vez" al programa de Antena 3, recibiendo una respuesta negativa: "No. Pero una vez que se sugirió, se dijo que no".

"Sois víctimas de esa pelea"

"A ver está en su derecho también", apuntó Broncano. "Igual es porque dije la palabra 'teta' en su momento, no sé", dejó caer Rigoberta, refiriéndose así a su popular tema "Ay mamá". El jienense aprovechó entonces para recalcar un mensaje que "el otro día aquí no lo dije", dirigido "al resto de potenciales invitados e invitadas": "Que sepáis siempre que, aunque hemos hablado de esto, nosotros estamos abiertos a que vengáis aquí, que vayáis allí, que no vayáis a ninguno de los dos, que vayáis primero aquí y luego allí... nos da igual. Me da exactamente igual".

"Lo que pasa es que las que estamos vetadas no nos lo tenemos que pensar mucho. Yo vendría aquí igualmente, ya lo sabes", matizó su invitada, con humor. "Es que como se ha montado un poco de movida, parece que se recrudece y se pone presión sobre vosotros y vosotras, que es al revés, que sois en cierta forma víctimas de esa pelea", argumentó el presentador, quizás consciente de aquellas acusaciones que, desde el pasado jueves, han señalado a Jorge Martín. De hecho, desde las redes del propio programa ya se dejó claro la noche del jueves que el piloto "y su equipo hicieron todo lo posible para que la entrevista se pudiera emitir", al igual que se subrayó el hecho de que "tuvieron un comportamiento impecable".