Pablo Motos explica la "ley de los cuernos" en 'El hormiguero': "Si te enrollas con tu ex no cuenta"

El 1 de diciembre Pablo Motos recibió la visita de Amaia Romero y el productor musical Cristian Quirante, más conocido como Alizzz, en 'El hormiguero'. El tándem ha presentado un nuevo tema, "El encuentro", una colaboración donde hablan del reencuentro de dos personas que mantuvieron una relación en el pasado y después de un tiempo se vuelven a ver. El conductor del espacio emitido en Antena 3 ha explicado que el videoclip "está ambientado en la 'ruta del bakalao' y el tema es un encuentro con el ex", basándose en este resumen, comentaba que en las reuniones entre exparejas suele haber mucha tensión en el aire y que en cualquier momento eso puede estallar.

Pablo Motos con Amaia Romero y Alizzz en 'El hormiguero'

La exconcursante de 'OT 2017' mantuvo una relación con Alfred García con el cual rompió un año después y ambos se han vuelto a encontrar en varios eventos. Hablando desde la experiencia, Romero afirmó que todo "depende de la relación que tengas, del tiempo transcurrido y, sobre todo, de lo que haya pasado" entre esas dos personas. Fue entonces cuando Pablo Motos explicó a los invitados y a los espectadores la curiosa norma no escrita: "Hay una ley, no sé si la sabéis, que dice que si te enrollas una vez con tu ex no cuenta".

Como era de esperar, Amaia Romero tuvo una de esas reacciones que conquistaron a los seguidores del concurso musical: "¡¿Cómo que no cuenta?!". Aprovechando la sorpresa de la invitada, el presentador continuó explicando la "teoría": "Está autorizado. Según la 'ley de los cuernos', una primera vez si te la encuentras, pasados tres o cuatro años, no pasa nada, pero una segunda vez ya sería vicio y estaríamos hablando de cuernos". Tanto Romero como Alizzz quisieron saber si ese encuentro sexual con el ex habría que contárselo a la pareja actual, algo que el presentador aclaró rápidamente: "No, no hay que contarlo nunca jamás porque esa posibilidad está autorizada. Es de cultura general, solo que lo sepáis".

Pablo Motos recuerda el día que ganó el Festival de Benidorm

Esa no fue la única anécdota curiosa que contó Pablo Motos durante la entrevista con Amaia Romero y Alizzz. Antes de comenzar su andadura en la televisión, el presentador también fue compositor musical, algo que no se le daba nada mal, pues gracias a ello consiguió ganar uno de los premios más importantes de la música, el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Motos se encargó de componer el tema "Sabed amigos", que luego fue interpretada por el grupo Romero y sus amigos en el certamen de 1993, y obtuvo el premio a la mejor canción del festival de la ciudad alicantina. "Fue un premio personal que me hizo mucha ilusión", confesó el conductor de 'El hormiguero'.