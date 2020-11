Pablo Motos compara a Fernando Simón con Díaz Ayuso: "¿Quién ganaría una competición de cosas imposibles?"

'El hormiguero' acogió la visita de Alberto Chicote durante la emisión del 12 de noviembre. Sin embargo, tras la despedida del cocinero, el programa continuó con la tertulia que protagoniza el presentador junto a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. El tema a tratar volvía a ser el coronavirus, con las nuevas medidas del Gobierno como la bajada del IVA a las mascarillas o las pruebas PCR de origen.

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero'

"Ahora de repente, los extranjeros que vengan se tendrán que hacer de origen el PCR, una cosa que estábamos diciendo nosotros aquí el verano pasado y poco más que nos mandaron a la porra", comentaba Pablo Motos. "No servía para nada, sí que sirve para algo... ¿Qué ha dicho Fernando Simón? Por saber de mi referente", preguntaba, lanzando una pulla al epidemiólogo con el que tantas veces ha sido crítico.

"Fernando Simón esta tarde, cuando le han preguntado por esa decisión del Gobierno (...), ha dicho que no le parece muy útil, que va a ser muy costosa y que como mucho será disuasoria", informaba Pardo. "No entiendo que ayer el Gobierno haya anunciado una decisión que hoy Simón no respalda". Del Val, por su parte, ironizaba con "el otro comité de expertos" que anunció el Gobierno durante la implantación de las fases.

También hay para Díaz Ayuso

"Menos mal que luego está la Comunidad de Madrid, que está Isabel Díaz Ayuso", comentaba con humor el presentador, quien lanzaba la siguiente pregunta: "¿En una competición de cosas imposible quién ganaría: Fernando Simón o Díaz Ayuso?". Con esta declaración, el valenciano daba pasado al siguiente tema de la tertulia: el hospital de pandemias construido por la presidenta y por el que no contratará a nuevo personal médico.

"¿Qué hay? ¿Excedente de sanitarios en otros hospitales?", criticaba Roca sin comprender esta decisión. "A este hospital lo que le pasa es que no es necesario", aseguraba su marido. "Es una medida política que yo creo que me suena bastante antigua: 'voy a inaugurar el hospital cortando al cinta de la comunidad'. Ese dinero se tiene que emplear en fortalecer la Atención Primaria y contratar más médicos. Eso es lo importante, no hacer una medida publicitaria que cuesta una pasta".