Pablo Motos relata su "miedo" a morir cuando se contagió de coronavirus

El presentador de 'El hormiguero' confesó en su paso por 'La Roca' cómo vivió uno de los peores momentos de su vida. Pablo Motos se sinceró con Nuria Roca, en su recién estrenado programa, y explicó el "miedo" que pasó tras contagiarse de coronavirus el pasado mes de febrero: "Tenía miedo porque soy asmático, estaban muriendo cientos de personas todos los días y al ver los datos pensaba que igual en diez días podía estar en la UCI o muerto, por lo que eran muchas emociones".

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

El valenciano aseguró que en aquel momento no era consciente de lo que estaba ocurriendo, sino que fue tomando consciencia de la gravedad del asunto con el paso de los días: "Cuando te pasa una cosa muy gorda, es como perder a un ser querido. Al principio no te das cuenta de lo que está pasando. Te sientes culpable de no sentirte muy mal y lo que pasa es que estás en shock", señaló.

En aquella ocasión, el comunicador tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo por primera vez en 15 años, fue la propia Roca la encargada de sustituirlo. La carismática presentadora se puso al frente del formato de Antena 3 y consiguió sacarlo adelante. Tal y como recuerda Motos, dicha situación fue totalmente inesperada: "De repente, me dicen que puedo ser positivo y que me vaya a mi casa. Menos mal que tú sabías cómo funcionaba el programa perfectamente, pero fue terrible".

Unas cariñosas palabras

Motos aprovechó la ocasión para alabar el talento de Nuria y le dedicó unas emotivas palabras: "Lo reventaste, hiciste el programa tuyo, el segundo día aquello era el programa de Nuria Roca y yo estaba encantado". Asimismo, Roca le agradeció su ayuda en aquel momento: "Tu fuiste la persona más generosa que yo me he encontrado en la profesión, estabas pendiente de todo, me dabas las claves de todo". Una escena de lo más cariñosa que deja ver la gran complicidad que existe entre ambos.