Uno de los grandes fenómenos de la pequeña pantalla durante los inicios del siglo XXI, 'Pasión de Gavilanes', ya prepara su regreso a Telemundo con una nueva temporada que ansían millones de espectadores en todo el planeta. Sin embargo, pese a la expectación que se ha generado en torno a su vuelta, parece que en España no lo tendremos tan fácil para poder disfrutar de la telenovela en abierto. Y es que el grupo Atresmedia ha renunciado a los derechos de la secuela producida por NBC Universal debido al "desorbitado e irrentabilizable" coste de adquisición de la serie.

El elenco original de 'Pasión de Gavilanes' al completo

Así lo ha adelantado The Objective tras contactar directamente con fuentes sabedoras de este errático intento de acuerdo. El propio medio asegura que a Antena 3 le sería más factible producir una ficción propia que adquirir los derechos de esta continuación, por lo que todo apunta a que en esta ocasión la principal cadena de Atresmedia no contará en su parrilla con la serie que tantos éxitos le brindó entre 2003 y 2004. No obstante, en nuestro territorio tendremos la oportunidad de disfrutar de los nuevos episodios a través de Netflix, que ha comprado los derechos a nivel mundial y tendrá prioridad para ofrecerla antes que cualquier canal lineal.

Lo cierto es que no queda nada para que 'Pasión de Gavilanes' dé el pistoletazo de salida a su nueva temporada casi dos décadas después de su final. La propia cadena de Telemundo fue la encargada de anunciar a través de un comunicado oficial el esperado regreso de la ficción: "Después del éxito mundial de la primera temporada, nos entusiasma dar inicio a la producción de 'Pasión de Gavilanes II' y poder reunir al elenco original casi 20 años después para continuar esta maravillosa historia", señalaban en el escrito publicado el pasado mes de octubre de 2021.

No faltará nadie

Pese a alguna incertidumbre originada durante estos últimos meses en torno al elenco, especialmente con uno de sus protagonistas, Michel Brown, que en primera instancia dijo que no estaría en los nuevos capítulos por encontrarse inmerso en otros rodajes y luego acabaría desdiciéndose para alcanzar un acuerdo con la cadena de televisión, finalmente la vuelta de la telenovela contará con su elenco original al completo. "Muy pronto voy a estar de nuevo con mis compañeros, que no trabajamos juntos desde hace 18 años y quiero decirles que nos vamos a volver a ver en la segunda temporada; muy prontito empezamos el rodaje y nos veremos nuevamente por Telemundo", aseguraba el intérprete, confirmando así su participación.