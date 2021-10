Netflix dio el pistoletazo de salida a 'Insiders' el jueves 21 de octubre de 2021, con la premisa de que la telerrealidad con anónimos había vuelto a la pequeña pantalla. Todos los "aspirantes" acudieron a un casting final, sin saber que ya eran concursantes. No obstante, el nombre de Estefanía comenzó a resonar con fuerza, llegando a descubrirse su pasado televisivo con el equipo de 'Hermano mayor'.

Estefanía, en 'El campamento'

Pese a presentarse a 'Insiders' como alguien "transparente, cariñosa y justiciera", Estefanía protagonizó complicados momentos junto a sus compañeros, al tiempo que las estrategias saltaban por los aires. Sin embargo, la videoteca ha vuelto a jugar un papel fundamental en la vida de los rostros de la pequeña pantalla. Con declaraciones hacia su madre como: "Nano, qué asco de hija de puta, qué asco te tengo. ¡Quiero una plancha!", la valenciana se dio a conocer para participar en el formato de Cuatro.

"Ya decía yo que Estefanía de 'Insiders' me sonaba...", escribía un usuario de Twitter, acompañando la publicación con una misteriosa fotografía en la que vemos a la valenciana junto a un grupo de chicas y Pedro García Aguado. Resulta que la valenciana participó en la segunda temporada de 'El campamento', donde un grupo de jóvenes conflictivos convivían durante varias semanas alejados de sus familias. El exwaterpolista ejercía de coach y les ayudaba a superar sus miedos y reconducir sus vida.

Su paso por 'El campamento'

El recorrido de Estefanía por el spin-off de 'Hermano mayor' no pasó desapercibido. La levantina se presentó al programa como una joven con pánico a la soledad, ya que sus padres biológicos la abandonaron y fue dada en adopción. "Un día mi padre me dijo que ellos no eran mis padres, que era adoptada. Me sentía mal", aseguraba cuando tenía solo 19 años.

Según lo que se pudo ver, su carácter cambió a peor desde aquel momento y una obsesión por su imagen aumentó. Su paso por 'El campamento' estuvo marcado por numerosos conflictos con sus compañeras, pero, finalmente, Estefanía logró superar sus miedos, reconducir su vida y recuperar la relación que había perdido con sus padres adoptivos.