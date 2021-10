Crítica de 'Insiders': Una fantasía de metarreality para los amantes de la televisión

Como bien amenaza el eslogan de 'Insiders', "si lo cuentas, estás fuera", por eso vamos a hablar de cómo es este programa sin hacer ningún tipo de spoiler... ¡Para eso ya tienen a Najwa Nimri de presentadora! El jueves 21 de octubre llega a Netflix la edición completa del primer reality español para dicha plataforma. Todo de golpe. Al igual que ya estamos acostumbrados a hacer con sus series, este programa también podremos empezarlo y acabarlo el mismo día dándonos un atracón.

Nicole y Hugo, en 'Insiders'

Hemos escuchado muchas veces aquella frase de que en "la tele todo es mentira". ¿Es realmente así? O mejor dicho, ¿es siempre así? 'Insiders' no nos va a dar la respuesta, pero nos va a dar muchos más detalles de cómo se hace la tele (un reality concretamente) para avivar el debate y que cada uno saque sus propias conclusiones.

Nos enseña la cara oculta de la tele

Y es que 'Insiders' no es un reality al uso. Porque más allá de ver la parte que conocemos, como puede ser un 'Gran Hermano' que a todos nos viene a la cabeza, aquí nos enseñan también la otra parte. No solo vemos a los concursantes, sino que también al equipo tramando hacia dónde tiene que ir el concurso; nos muestran la cara de la televisión que a los fans nos apasiona y que suele estar oculta para el espectador. Aquí es donde esto se convierte en un metarreality.

Vamos a ver cómo se hace la tele desde la tele, algo que lo hemos visto en otras series como 'Unreal' e incluso programas, pero nunca de esta manera. Mamen, la directora del programa, tiene mucha importancia dentro del formato, al igual que los responsables de casting y algunos redactores. Y es apasionante ser testigos de esas reuniones privadas, ajenas a los concursantes, en los que se ve cómo tejen los golpes de efecto y cómo se van reuniendo para hacer un programa apasionante. Por tanto, es un reality que lo van a disfrutar los amantes de los realities, pero también aquellos que son más ajenos a este género (e incluso algo reacios), pero que sí que aman la televisión.

El juego se rompe constantemente

Laura y Bárbara, en 'Insiders'

Siendo de Netflix, podíamos estar tranquilos con la certeza de que no iba a defraudar. El formato de 7 capítulos de cerca de una hora de duración es fascinante en todo momento, con sorpresas que nos van a dejar con la mandíbula desencajada y con giros que nadie podía ver venir, porque el juego se rompe constantemente haciendo que absolutamente todo dé la vuelta. Y los espectadores, sin poder quitar ojo, claro está.

Los concursantes, el elemento esencial

No hay un buen programa sin un buen casting. Eso lo tenemos claro. En 'Insiders' quieren a los mejores concursantes y se nota, pues dentro del reality vamos a conocer unos perfiles que nos van a atrapar. Vamos a ver de todo: desde los que quieren llamar la atención, hasta los que su estrategia es pasar desapercibido. Gracias a un tótem, cada uno de ellos va descubriendo los niveles de distintos rasgos de su personalidad, para saber en qué aspectos tienen que mejorar para convertirse en el mejor de todos y así ganar (o no).

No saben que están siendo grabados 24 horas. Se creen que están en la fase final de un casting y que todavía no se han convertido en concursantes oficiales. Pero sí que lo son, llevan dentro desde el primer día. La cosa cambiará cuando comience el supuesto reality para ellos, pues se enfrentarán en la sala de cine a todo lo que dijeron antes de entrar y no sabían que estaban siendo grabados. ¿Tanto cambia un persona cuando sabe que hay cámaras delante y cuando no? Vamos a comprobar que sí.

Iván y Estefanía, en 'Insiders'

Si todo es diferente en este reality respecto a lo que conocemos, el modo de eliminar también lo es. No hay un momento concreto en cada entrega para despedir a un concursante. Es cuando toca. Además, cada expulsión va a ser de maneras completamente distintas y eso también hace que cualquiera pueda ganar, porque lo que diga el tótem de la personalidad del perfecto concursante no lo es todo y en 'Insiders' ya sabemos que todo puede dar la vuelta en cualquier momento.

Najwa siendo Najwa en estado puro

Como maestra de ceremonias de 'Insiders' no había un rostro más perfecto que el de la actriz Najwa Nimri. La presentadora, que nunca se relaciona físicamente con los concursantes sino que siempre lo hace a través de una pantalla, es enigmática, sabe intimidar y es seria... hasta que no aguanta más y estalla con una carcajada. Sabe perfectamente jugar a ser ella misma, a reírse con que es la reina de los spoilers y a decir las cosas tal y como se las diría a un amigo: "El casting de los cojones".

Najwa Nimri, en 'Insiders'

Y esto no se queda aquí... habrá más

Para no romper el efecto sorpresa entre los concursantes, desde Netflix han apostado por grabar más de una edición de 'Insiders' antes de su estreno. No se sabe si una segunda, una tercera o incluso una cuarta edición, pero lo que está claro es que el reality no se queda aquí y próximamente llegarán nuevas temporadas del formato. Es un acierto que lo hayan hecho así, porque luego ocurre lo típico de que los nuevos participantes llegan muy resabiados y así evitan que esto pueda ocurrir, pues todos habrán participado a ciegas, al igual que los de la primera edición.