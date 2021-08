"Último plató antes de pasar por la Clínica BLife. Si ya tengo pelazo, a partir del lunes va a ser increíble. Estaré en las mejores manos. El mejor equipo. Nos vemos en 15 días", escribía Antonio Rossi en sus redes sociales hace dos semanas, avisando de la intervención quirúrgica a la que se iba a someter para conseguir más cantidad de pelo en su zona frontal.

Patricia Pardo y Antonio Rossi

Dos semanas después de su anuncio, Rossi ha reaparecido en 'El programa del verano' con una imagen que Patricia Pardo no ha podido dejar pasar. "Tengo que comentar el nuevo look de Antonio Rossi. Me salta todo el rato en redes sociales", empezaba diciendo la presentadora de Telecinco, sonriendo y mirando directamente al periodista sevillano.

"Creo que estás guapísimo, como siempre. Pero me da la impresión de que, en un mesecito, lo estarás más todavía", confesaba Pardo, fijándose en la cicatriz que lucía Rossi en la zona de su flequillo, donde en unos meses lucirá un nuevo peinado. "Ahora tengo que pensar si dejármelo largo, ahora que voy a tener pelazo, más del que tenía", contestaba el colaborador, sonrojándose.

Otro más

Lo cierto es que la intervención de injerto capilar es algo más que habitual entre los famosos. De hecho, Joaquín Prat, también compañero de Antonio Rossi, se sometió a la misma operación que el periodista. Además de los dos trabajadores del formato producido por Unicorn Content, José Antonio Avilés también pasó por quirófano para ponerse más pelo.