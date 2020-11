El plan de Isabel Pantoja para "salir airosa" de la polémica de la herencia, según Antonio Rossi

Isabel Pantoja es el centro del huracán de críticas y comentarios de todos los colaboradores de los programas de Telecinco quienes no paran de sacar más información de la tonadillera a pesar de que ella, por el momento, se está manteniendo al margen de la polémica con su hijo Kiko Rivera. Por ese motivo, los tertulianos de la cadena principal de Mediaset exponen los últimos detalles que van conociendo de la cantante, como ha sido el caso de Antonio Rossi, que ha explicado en 'Sábado deluxe' cómo está viviendo la situación la intérprete.

Paloma García, Antonio Rossi, Rafa Mora y Lydia Lozano en 'Sábado deluxe'

Lo que en un principio parecía que sería un rifirrafe entre madre e hijo se ha convertido en toda una guerra mediática que no para de crecer. Una vez más, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez analizaba los últimos acontecimientos sobre la polémica entre la familia Pantoja tras lo comentado por el dj en 'Cantora: La herencia envenenada', donde sacó a la luz las dudas que tiene de su progenitora sobre los posibles tejemanejes que haya podido realizar la cantante con la herencia de Paquirri.

A pesar de que se está informando que Isabel se encuentra hundida al escuchar las acusaciones de su hijo, Antonio Rossi ha desmentido estas afirmaciones el 21 de noviembre en el plató de 'Sábado deluxe': "Está atenta a todo, es falso eso de que tiene el teléfono desconectado o que no responde a nadie. Responde a quien le apetece y cuando le apetece".

Jorge Javier Vázquez quiso conocer más detalles al respecto y le preguntó directamente al colaborador si la cantante "está guerrera", algo que el tertuliano aseguró firmemente: "Está guerrera, va a responder pero no sé cómo ni cuándo. Ella se va a victimizar y va a salir airosa de esto victimizándose, está buscando la forma". Por si fuera poco, el periodista aseguró que la tonadillera no tiene buenas palabras para Kiko Rivera: "De su hijo no cuenta nada bueno y le va a responder duramente".

"Prepara una respuesta"

Otro de los colaboradores de 'Sábado deluxe' corroboró la información de Rossi, su compañera, Paloma García, quien añadió que Isabel Pantoja "está proactiva" y aseguró que la tonadillera "está actuando". Afirma que la cantante ha comenzado ha buscar información de las sociedades, patrimonios, y todo sobre lo que su hijo le ha acusado porque "prepara una respuesta, no sé si mediática". Bien es cierto, que la tonadillera ya avisó en un comunicado enviado a la revista Hola que iba a empezar a tomar medidas legales contra las informaciones falsas que se estaban vertiendo sobre su persona, pero en un principio su hijo estaría exento de ello, ¿habrá cambiado su opinión tras ver las imágenes de 'Cantora: La herencia envenenada'?