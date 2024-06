Por Mario de Hipólito de Sande |

El sábado 15 de junio se emitió en Telecinco el primer programa de la segunda temporada de 'La vida sin filtros', presentado por Cristina Tárrega. Será recordado por la entrevista a Meirivone Rocha, una mujer procedente de Brasil que comparte su vida con muñecos de trapo creados por ella. La brasileña ha dado tanto de qué hablar, que 'Vamos a ver' quiso tener una entrevista con ella en directo, en la que, por videollamada, respondió a las preguntas de Joaquín Prat.

Meirivone Rocha en 'La vida sin filtros' con Cristina Tárrega

"Esto es una forma de criar diferente, una creación mía., diferente, que no soy capaz de expresar de otra manera. Además, compartiendo esta felicidad con la gentecon algunos de los vídeos e historias que creo con mi mente", explicó Rocha junto a los muñecos de sus hijos y marido. ". Yo también soy trabajadora, soy limpiadora, pero también", aclaró ante la atenta escucha del presentador.

Joaquín Prat se mostró muy respetuoso con la invitada. "Hay otra gente que se dedica a hacer maldades a través de las redes sociales, a transmitir mensajes muy negativos y perniciosos, y no es tu caso", afirmó el presentador. Sin embargo, Patricia Pardo intervino para mostrarse totalmente en contra de la opinión de su compañero.

"Yo creo que esta señora si no tiene ningún desequilibrio mental, que no lo tiene, porque si no, no podríamos entrevistarla, encarna algo que es muy peligroso, que es el desprecio a valores fundamentales como el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia", comenzó aclarando. "Creo que debemos fomentar otro tipo de valores y no estos. Es mi opinión, lo siento, pero si no, no me quedo a gusto y creo que alguien lo tiene que decir. Lo siento mucho, ni un minuto de televisión a esta gente", concluyó muy tajante. "Esto lo tienes que hablar con el director", señaló Prat.

Meirivone Rocha en 'La vida sin filtros'

Meirivone Rocha se dio a conocer en 'La vida sin filtros', donde declaró que su marido de trapo "vale por diez hombres" y que ha formado "una familia unida". Rocha comparó su actual marido, de trapo, con el anterior, con el que tuvo dos hijos, y aseguró que prefiere un muñeco porque "acepta todo", a diferencia del padre de sus hijos. El momento más surrealista de la noche llegó cuando aseguró que Marcelo, su marido muñeco, le había sido infiel. "Me llamó una amiga y me dijo que vio a Marcelo entrando en un motel con una mujer. Castigué a Marcelo durmiendo tres días en el sofá. Él lo negó (...) Le perdoné porque lo amo mucho", relató, dejando perplejo a todo aquel que la escuchó.