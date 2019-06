Paula Echevarría vuelve a 'Velvet colección'

Las galerías más famosas de la pequeña pantalla cierran para siempre. Movistar+ y Bambú Producciones ya preparan el especial con el que 'Velvet colección' se despedirá para siempre de los espectadores. La emoción y las sorpresas parece que van a estar muy presentes en este desenlace y prueba de ello es la cantidad de regresos que vamos a vivir. Uno de los más especiales es sin duda el de Paula Echevarría, la protagonista de la ficción original de Atresmedia que dio paso al spin-off posterior. Aunque la intérprete tiene a día de hoy contrato con Mediaset España sí participará en este broche de oro y no, no lo hará sola. Miguel Ángel Silvestre, el que fuese coprotagonista de 'Velvet' en su día también la acompañará. Ambos han sido los encargados de dar la noticia anunciándolo en sus redes sociales.

Paula Echevarría en 'Velvet colección'

No es la única vuelta

Al regreso ya confirmado de Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría se le sumará también Maxi Iglesias, tal y como podemos comprobar en el vídeo compartido por la actriz en el que vemos su camerino. El actor que sí formó parte de 'Velvet' con el papel de Max pero no ha estado presente en 'Velvet colección' aparecerá en la ficción para cerrar también su personaje, estrechamente relacionado con el de Aitana Sánchez-Gijón. Junto a ellos encontraremos también a rostros habituales de la serie como Marta Hazas, Javier Rey, Andrea Duro, Maxi Iglesias o Asier Etxeandía, entre muchos otros.

La vuelta de Ana a las galerías Velvet

Los fans de la serie de Movistar+ vivirán el que sin duda será uno de los momentos más especiales de la ficción y es que no ven a Ana en las galerías desde que se estrenó 'Velvet colección'. Aunque Echevarría no ha formado parte de esta secuela, sí estuvo presente en el primer episodio de la primera temporada para ser la encargada de "ceder el testigo" y ayudar a todos sus amigos a abrir la tienda 'Velvet Barcelona' en la Ciudad Condal. Tras dar el visto bueno a esta nueva apertura, decidió alejarse de España viajando a Estados Unidos junto a su marido Alberto (Miguel Ángel Silvestre) y el hijo que ambos tienen en común. Ahora, ella volverá (no sabemos con qué intención) y protagonizará el que bien seguro será un emotivo reencuentro con el resto de personajes de la ficción. Se avecinan lágrimas y mucha emoción en un episodio que promete infinidad de giros.

Un final en el que se cerrará todo

Este capítulo especial llega después de que Movistar+ decidiese cancelar por sorpresa la tercera temporada de la serie. Pese a que todo estaba preparado para empezar a rodar, los responsables de la plataforma de pago decidieron dar marcha atrás y apostar solo por un capítulo especial con el que cerrar todas las historias. De esta forma, el equipo de la serie tuvo que reestructurar todos los guiones previstos, dando así un giro de tuerca absoluto a lo que se tenía planteado para la temporada y centrarlo todo en un episodio especial navideño en el que la historia de las galerías más famosas de la televisión cerrarán sus puertas para siempre.