Pauley Perrette afirma que nunca volverá a 'Navy' porque está "aterrorizada" de Mark Harmon

Hay papeles que te cambian una vida. En el caso de Pauley Perrette, ese rol fue el de Abby Sciuto en 'Navy. Investigación criminal', el cual la mantuvo en el laboratorio más exitoso de la televisión estadounidense durante una década y media. Sin embargo, ese idilio se frustró cuando la actriz abandonó la ficción policiaca en 2018. Surgieron todo tipo de rumores acerca de la causa de su marcha, hasta que la propia Perrette los atajó en su momento asegurando que se iba porque había sido víctima de "múltiples agresiones físicas". Por aquel entonces, no llegó a afirmar quién había sido el perpretrador de esas conductas violentas, pero un año después ha querido aclarar la situación.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz norteamericana quiso cortar el grifo de peticiones de que volviera a la serie: "No. ¡No voy a regresar! ¡Jamás! (Por favor, dejad de preguntar) Estoy aterrorizada de Harmon y de que me ataque. Tengo pesadillas al respecto. ¡Tengo una nueva serie que es segura y alegre! ¡Os va a encantar!" En esas breves líneas, Perrette finalmente desvela la identidad del agresor, que no es otro que el mismísimo protagonista de la serie, Mark Harmon.

Dos horas después, la intérprete, consciente del revuelo generado por su anterior tuit, publicó otro mensaje con el que avivaba aún más la llama: "Esto le sucedió a un miembro del equipo y luché muchísimo para evitar que volviera a pasar. Para proteger a mi equipo. Entonces fui asaltada físicamente por decir que no y perdí mi trabajo." En esa publicación adjuntaba dos imágenes de la supuesta víctima de la agresión, que habría sido resultado del hostil ambiente de trabajo impuesto por Harmon.

NO I AM NOT COMING BACK! EVER! (Please stop asking?) I am terrified of Harmon and him attacking me. I have nightmares about it. I have a new show that is SAFE AND HAPPY! You'll love it!#HappyPlace Love y'all!