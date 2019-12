'Got Talent' vive una de sus actuaciones más complicadas con un faquir ensangrentado tras su número

Sakir se encargó de cerrar la segunda semifinal de 'Got Talent España' la noche del lunes 2 de diciembre. El faquir puso a Dani Martínez en un compromiso, al obligarle a subir al escenario para formar parte de su número. En un primer momento, el humorista se puso en lo peor, pero finalmente solo le utilizó para comprobar la dureza de los bates que luego él rompería con la espinilla. Sin embargo, Paz Padilla no corrió la misma suerte que su colega, ya que estaba destinada a realizar una tarea mucho peor.

Sakir, en la segunda semifinal de 'Got Talent España'

El concursante comenzó su actuación rompiendo 25 bloques de hormigón, los primeros con la cabeza y, aquellos que no consiguió derribar, los tiró de una patada. El siguiente número estaba conformado por los bates mencionados antes, los cuales Martínez comprobó de primera mano que no eran nada fáciles de tirar. Fue entonces cuando pasó al número culmen, uno que no iba a gustar nada a Paz Padilla.

Pese a la negativa de la presentadora de 'Sálvame' para formar parte del número, terminó por aceptar. "¡Qué cabrón! ¿Me vas a clavar a mí eso como si fuese Jesucristo?, preguntaba la humorista al ver los clavos que iba a colocar en una madera y para lo que iba a poner entre medias de su cabeza y el utensilio la mismísima mano de Paz Padilla, que, finalmente, no sufrió ningún daño.

Las valoraciones

Sin lugar a dudas, el faquir cumplió con sus objetivos al dedillo, pero eso no fue suficiente para obtener el sí de todo el jurado. Paz Padilla argumentó que habría estado sufriendo durante todo el número, mientras que Risto Mejide dio un no porque no considera "que este tipo de espectáculos merezcan estar en una semifinal".