'Peaky Blinders' terminará con una película tras la sexta temporada

Steven Knight no ha dejado demasiado margen para el misterio. Tras confirmar que 'Peaky Blinders' acabará con su sexta temporada, pero que continuará de "otra forma", el guionista británico no ha tardado en matizar cuál será ese formato. Se había teorizado acerca de un posible spin-off o incluso una película, y finalmente el equipo de la serie parece haberse decantado por la segunda opción.

Cillian Murphy en 'Peaky Blinders'

En un salto lógico teniendo en cuenta el cuidado aspecto cinematográfico de 'Peaky Blinders', Knight ha asegurado a Deadline que su producción para BBC saltará a la gran pantalla: "La Covid ha cambiado nuestros planes. Pero puedo decir que mi plan desde el principio era acabar 'Peaky' con una película. Y eso es lo que va a pasar." Con esa contundencia deja claro que, aunque la cinta no haya sido confirmada por el momento, es más que probable que se haga realidad.

Por lo tanto, Knight hace suyo el lema de 'Community' y tendrá "six seasons and a movie" (seis temporadas y una película), aunque ese no fuera el plan inicial. Como él mismo confirmó en 2019, la idea era extender la ficción hasta una séptima entrega, que se acercaría a la Segunda Guerra Mundial, redondeando así el enmarque de 'Peaky Blinders' en el complejo periodo de entreguerras del siglo XX.

El golpe del coronavirus

Como el propio Knight apunta en sus declaraciones, el planteamiento inicial se ha ido al traste por culpa de la pandemia de coronavirus, que provocó el retraso del rodaje de la sexta temporada. La grabación estaba preparada para arrancar en la primavera de 2020, pero ha tenido que posponerse hasta ahora, ya que las cámaras han comenzado a rodar recientemente. Por culpa de ese retraso, es probable que no veamos los nuevos episodios de 'Peaky Blinders' hasta finales de 2021 o comienzos de 2022, y la siguiente y última cita puede ser en las salas de cine.