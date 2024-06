Por Alejandro Burrueco Marín |

Marta Riesco ya se estrenó como reportera de 'Ni que fuéramos Shhh' portando el micrófono de Canal Quickie. Días después, la periodista ha acudido al aeropuerto para cazar las declaraciones de los participantes de 'Supervivientes All Stars' y aunque todavía no se ha emitido su reportaje en el programa conducido por María Patiño, Europa Press ya ha difundido sus entrevistas y se la puede ver reencontrándose con Olga Moreno.

Olga Moreno en 'Supervivientes 2021'

, ya que mientras la primera empezaba su secreta relación con Antonio David Flores , la segunda todavía estaba casada con él, siendo la periodista la causa de la ruptura. "", ha comenzado Riesco, ejerciendo su papel de reportera, pese a sus problemas personales con la concursante.

A continuación, la extrabajadora de 'El programa de Ana Rosa' ha lanzado una de sus preguntas: "Olga, ¿puedes dar una explicación de por qué haces otro reality? No querías saber nada de otro reality, querías estar en tu tienda". No obstante, la respuesta ha venido por parte del reportero de Europa Press y no de Moreno, que no ha querido responder: "Porque le da la gana". "No lloro, ¿eh? Para nada", es lo único que ha dicho Moreno para mostrarse fuerte.

El silencio de los concursantes

Riesco también ha tenido un encontronazo con Sofía Suescun, que tampoco ha querido responder a las diferentes preguntas que la periodista le planteaba para 'Ni que fuéramos Shhh'. "Sofía, si ganas este 'Supervivientes', a quién se lo dedicarías, ¿a mí por ser tu nueva cuñada?", agregaba con humor a sus preguntas bajo el silencio de Suescun. A su lado, Marta Peñate se reía de la situación, aprovechando que no era el foco de atención.