Por Mario de Hipólito de Sande

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' ya han abandonado Honduras y se encuentran en España, donde la noche del 18 de junio se celebra la gran final. Marieta Díaz, Arkano, Rubén Torres o Pedro García Aguado se erigirá como ganador de una de las ediciones más polémicas del reality. Antes de esto, los cuatro concursantes han tenido la oportunidad de verse en el espejo después de 102 días en condiciones extremas. Todos se han sorprendido al verse, pero alguno ha llegado a emocionarse, como García Aguado, o a quedarse en shock, como el rapero.

Marieta y Torres viéndose por primera vez en el espejo en 'Supervivientes'

La primera en ver su cambio físico ha sido la de la ' La isla de las tentaciones '. "", dijo mientras se tocaba el pelo, que se cortó en una prueba de recompensa. A continuación, llego el turno de Rubén Torres, que alucinó con su nueva imagen. ". No tengo culo. Falta pizza y chuches", comentó totalmente asombrado con su nueva imagen.

A continuación, llegó el turno de Arkano y Pedro García Aguado. "¿¡Qué!? No me identifico con lo que estoy viendo, ¡qué fuerte!", gritó el rapero mientras se llevaba las manos a la cabeza. "¡Qué rapado! Me gusta un poco este look, a lo mejor arreglándome un poco la barba me quedo así", aseguró. "Madre mía la barba, ¡pero si parezco un náufrago! ¡Qué cuerpo escombro! He perdido por lo menos 14 kilos (...) Esta ha sido una experiencia durísima", comentó el de 'Hermano mayor'.

Arkano y Pedro García Aguado viéndose por primera vez en el espejo en 'Supervivientes'

Mercedes Milá contra Arkano

A pesar de que Mercedes Milá se apartó del mudo de los realities, nunca ha dejado de comentarlos a través de sus redes sociales. En esta ocasión, criticó duramente a Arkano, asegurando no entender cómo ha llegado a la final. "Para mí lo incomprensible es que Arkano esté en la final", sentenció. "Si fuera él, al ver la expulsión de Gorka Ibarguren me hubiera ofrecido a irme y que él fuera por justicia el que llegara a la final. Eso no ha pasado nunca antes y ni siquiera sé si lo admitirían en la cadena y en la productora, pero yo en su lugar dormiría mucho más tranquilo si me apeara de la final por el sencillo gesto de hacer memoria de mi concurso y el suyo", añadió.