Uno de los asuntos que más se comentaron durante la existencia de 'Sálvame tomate' tenía que ver con las controvertidas transiciones a 'Informativos Telecinco 21:00'. El 22 de septiembre de 2020, Raquel Mosquera se puso en pie para dar paso al "gran" Pedro Piqueras. Tiempo después, el presentador confirmó que se puso en contacto con la peluquera para enviarle elogios.

La situación se recuerda como algo completamente surrealista, con Mosquera mostrando su inocente verborrea: "Uno de los grandes del 'Telediario' que lleva muchos años en nuestras televisiones. ¡Un besazo y os dejamos con Pedro Piqueras!", sentenció, al tiempo que algunos colaboradores eran incapaces de contener sendas carcajadas. Fue entonces cuando el periodista se contuvo y comenzó a enumerar los preocupantes datos de la pandemia del coronavirus.

Durante la noche del 23 de febrero, Pedro Piqueras acudió a "El faro" para hacer un repaso de su carrera y, para sorpresa de los oyentes de la emisora, la curiosa transición salió a relucir: "No me molestó en absoluto pese a lo que se dijera. [...] Raquel es una persona muy tierna", comenzó explicando. Cabe destacar que parecía no tener idea en un principio del contenido y le pilló completamente desprevenido.

Abriendo los ojos, mojándose los labios, aguantando la risa y recolocándose la chaqueta del traje que vestía, Piqueras narró el vínculo que les une: "La conozco además de Las Rozas, tiene la peluquería y yo, más de una vez, he pasado por allí a saludarla", comunicó. Asimismo, vio conveniente quitarle hierro al asunto y comentar cuál fue su percepción: "Sé que ella, en ese momento, lo vivió como 'buah' qué bien, qué ocasión, le voy a dar paso a esta persona a la que aprecio", prosiguió.

#Gatopardo | Pedro Piqueras: "Llamé a la peluquería de Raquel Mosquera y le dije que me encantó cómo me dio paso desde @salvameoficial "



????La conversación completa del presentador y editor de @informativost5 con @maratorres_ en @La_SER https://t.co/5cPOt8aICj pic.twitter.com/89JtNygoG1 — El Faro (@ElFaroSER) February 23, 2022

Así finalizó la llamada

Las redes sociales se llenaron de comentarios un tanto desagradables por entender que la información debía ser tratada con el máximo rigor y evitar esos momentos desde el formato de La fábrica de la tele: "Las cosas no deben ser así. [...] Hubo tantos comentarios... Hubo un poco de crudeza con ella. Al día siguiente, la llamé a la peluquería", continuó narrando, para confirmar las palabras que le dedicó: "Ni te molestes por estas cosas porque a mí me ha encantado", concluyó.